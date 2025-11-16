כיכר השבת
המדינה שנחרבה שוקלת לבטל טאבו על נשק גרעיני - בגלל סין וצפון קוריאה

ביפן בוחנים מחדש את העיקרון של אי-הכנסת נשק גרעיני לשטח המדינה על רקע פעילותן של סין וצפון קוריאה • לצד זאת קיים חשש שההרתעה האמריקאית נפגעת • הצעד מנוגד למסורת שזיכתה את יפן בפרס נובל לשלום (בעולם)

הרודן בצפון קוריאה צופה ביחידת העילית (צילום: רשתות חברתיות)

ראש ממשלת יפן, סנאה טקאיצ'י, שוקלת לבחון מחדש את עקרונות המדיניות הלא-גרעינית הוותיקה של המדינה – כך דיווחו מקורות ממשלתיים בסוף השבוע. מהלך זה מסמן שינוי משמעותי במדיניות הביטחון של יפן, המדינה היחידה שהותקפה בנשק גרעיני בהיסטוריה.

שלושת העקרונות, שהוכרזו לראשונה ב-1967 (ואף זיכו את ראש הממשלה דאז, אייסאקו סאטו, בפרס נובל לשלום), קובעים: אי-החזקה, אי-ייצור ואי-התרה של הכנסת נשק גרעיני לשטחה של יפן.

פגישה בין מנהיגי צפון קוריאה ורוסיה (צילום: הקרמלין)

הדאגה מהרתעת והאיום האזורי

הבחינה המחודשת מתבצעת במסגרת עדכון אסטרטגיית הביטחון הלאומית, והיא מתמקדת בעיקרון השלישי: אי-התרה של הכנסת נשק גרעיני. טקאיצ'י אינה מתכוונת לשנות את שני העקרונות הראשונים (החזקה וייצור), בהתחשב בחתימתה של יפן על האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני.

אולם, קיים חשש כי העיקרון השלישי מחליש את יעילות ההרתעה הגרעינית שמספקת ארצות הברית, בעלת בריתה של יפן. נטען כי העיקרון עלול למנוע עגינה של כלי שיט אמריקאיים חמושים גרעינית בנמלי יפן בעת חירום – צעד קריטי לנוכח הדאגה הגוברת מפעילותן הצבאית של סין, קוריאה הצפונית ו, כולן מדינות גרעיניות.

התנגדות צפויה והצבעה באביב

שינוי המדיניות צפוי לעורר התנגדות חריפה מבית ומחוץ, שכן הוא עומד בניגוד למאמצים לקידום עולם ללא נשק גרעיני, דרישה עזה של ניצולי פצצות האטום המזדקנים ביפן.

המפלגה הליברלית-דמוקרטית השלטת צפויה להתחיל דיונים בקרוב, במטרה לגבש הצעה באביב הבא ולהשלים את עדכון מסמכי הביטחון עד סוף השנה הבאה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

