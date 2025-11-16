הרודן בצפון קוריאה צופה ביחידת העילית ( צילום: רשתות חברתיות )

ראש ממשלת יפן, סנאה טקאיצ'י, שוקלת לבחון מחדש את עקרונות המדיניות הלא-גרעינית הוותיקה של המדינה – כך דיווחו מקורות ממשלתיים בסוף השבוע. מהלך זה מסמן שינוי משמעותי במדיניות הביטחון של יפן, המדינה היחידה שהותקפה בנשק גרעיני בהיסטוריה.

שלושת העקרונות, שהוכרזו לראשונה ב-1967 (ואף זיכו את ראש הממשלה דאז, אייסאקו סאטו, בפרס נובל לשלום), קובעים: אי-החזקה, אי-ייצור ואי-התרה של הכנסת נשק גרעיני לשטחה של יפן.

