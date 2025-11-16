ראש ממשלת יפן, סנאה טקאיצ'י, שוקלת לבחון מחדש את עקרונות המדיניות הלא-גרעינית הוותיקה של המדינה – כך דיווחו מקורות ממשלתיים בסוף השבוע. מהלך זה מסמן שינוי משמעותי במדיניות הביטחון של יפן, המדינה היחידה שהותקפה בנשק גרעיני בהיסטוריה.
שלושת העקרונות, שהוכרזו לראשונה ב-1967 (ואף זיכו את ראש הממשלה דאז, אייסאקו סאטו, בפרס נובל לשלום), קובעים: אי-החזקה, אי-ייצור ואי-התרה של הכנסת נשק גרעיני לשטחה של יפן.
הדאגה מהרתעת ארה"ב והאיום האזורי
הבחינה המחודשת מתבצעת במסגרת עדכון אסטרטגיית הביטחון הלאומית, והיא מתמקדת בעיקרון השלישי: אי-התרה של הכנסת נשק גרעיני. טקאיצ'י אינה מתכוונת לשנות את שני העקרונות הראשונים (החזקה וייצור), בהתחשב בחתימתה של יפן על האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני.
אולם, קיים חשש כי העיקרון השלישי מחליש את יעילות ההרתעה הגרעינית שמספקת ארצות הברית, בעלת בריתה של יפן. נטען כי העיקרון עלול למנוע עגינה של כלי שיט אמריקאיים חמושים גרעינית בנמלי יפן בעת חירום – צעד קריטי לנוכח הדאגה הגוברת מפעילותן הצבאית של סין, קוריאה הצפונית ורוסיה, כולן מדינות גרעיניות.
התנגדות צפויה והצבעה באביב
שינוי המדיניות צפוי לעורר התנגדות חריפה מבית ומחוץ, שכן הוא עומד בניגוד למאמצים לקידום עולם ללא נשק גרעיני, דרישה עזה של ניצולי פצצות האטום המזדקנים ביפן.
המפלגה הליברלית-דמוקרטית השלטת צפויה להתחיל דיונים בקרוב, במטרה לגבש הצעה באביב הבא ולהשלים את עדכון מסמכי הביטחון עד סוף השנה הבאה.
