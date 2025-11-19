כיכר השבת
בגלל החוק החדש

גרמני-סורי פרסם תמונה של מחבלי חמאס - גרמניה גרמה לו להתחרט על זה

תומך טרור גרמני ממוצא סורי פרסם תמונה של מחבלי חמאס לצד הכיתוב: "הגיבורים של פלסטין" | גרמניה קיבלה החלטה שגרמה לו להתחרט על זה (בעולם)

הפגנה אנטישמית בבלגיה, אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

שר הפנים הגרמני אישר כי הוא תומך בשלילת אזרחות ממתאזרחים זרים שמביעים תמיכה ב, כך אמר היום.

הנושא עלה לדיון לאחר שברלין החליטה לשלול אזרחות מגבר סורי שהגיע לגרמניה כילד ופרסם תמונה של מחבלי חמאס לצד הכיתוב "הגיבורים של פלסטין".

גרמניה הסבירה כי אדם שמבקש לקבל את האזרחות הגרמנית צריך להתחייב לערכיה של המדינה. אדם שתומך בחמאס או בארגוני טרור אחרים מוכיח שהוא הטעה את רשויות ההגירה בבקשתו.

"אנשים שקיבלו אזרחות גרמנית, כולל בעלי אזרחות כפולה, הכריזו על מחויבותם למערכת הערכים שלנו", אמר שר הפנים אלכסנדר דוברינדט במסיבת עיתונאים וצוטט ב'רויטרס'.

לדבריו, "אם יתברר שמדובר במצג שווא מכוון, ושהם אינם חולקים את מערכת הערכים הזו, ניתן יהיה לשלול את האזרחות."

הכל מתחיל בתהליך ההתאזרחות, כאשר המהגר מצהיר שהוא מקבל על עצמו את ערכיה של גרמניה.

בהצהרה מציין מבקש הבקשה את "מחויבותו לסדר היסוד הדמוקרטי החופשי ולאחריותה ההיסטורית המיוחדת של גרמניה, בפרט להגנה על החיים היהודיים", לפי התיאור ב'רויטרס'.

חוק הנאמנות לערכים נחקק ביוני 2024, ברקע העלייה המטאורית בכמות המהגרים הנכנסת לגרמניה בעשורים האחרונים.

הדיווח על הפוסט של תומך הטרור הגיעה מהמשטרה ששמה לב להתנהגות חריגה מצידו בזמן הפגנות פרו-פלסטיניות בזמן המלחמה בעזה.

הבעיה שאנחנו רוצים להיות יותר נהורים מהגרמנים, בדרך של גרמניה מזמן לא היתה עזה ! חומר למחשבה למקבלי ההחלטות.
בני

