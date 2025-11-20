המנהרה - כפי שנראית מבפנים ( צילום: דובר צה"ל )

מנהרת ענק, בעומק עשרות קילומטרים ובאורך של יותר מ-7 קילומטרים, עם 80 חדרי שהייה לפחות, ובהם חדרי שליטה ששימשו מפקדחים בכירים של חמאס. כך נראית המנהרה שבה הוחזק החטוף סגן הדר גולדין הי"ד ברצועת עזה בשנים האחרונות.

גולדין הי"ד, שנחטף לעזה במבצע צוק איתן ושב לקבר ישראל לפני כשבוע וחצי, אחרי למעלה מעשור בשבי - נחשב בקרב הנהגת חמאס, עד פרוץ מלחמת התקומה, לאחד מקלפי המיקוח המשמעותיים שבידה. ראו בו סמל. זו הסיבה שבגללה שמרו עליו במקום כה משמעותי.

הדר גולדין הי"ד

דובר צה"ל, שחשף הערב בפומבי לראשונה את המנהרה, מסר כי מדובר במנהרה מהמשמעותיות והמורכבות ביותר שאותרו בינתיים בעזה. מצאו את המנהרה, השוכנת בדרום רפיח, כוחות צה"ל שפעלו במקום במבצע של פיקוד הדרום. במבצע פעלו יחידת יהל״ם ושייטת 13. מחבלי חמאס הכלואים במנהרות ברפיח "מנותקי קשר" כבר כמעט שבוע; אלו ההערכות בישראל ב. ניסני | 16:32 הלוחמים הניפו את הוילון בבית המחבלים - וזה מה שהתגלה מאחוריו | צפו ב. ניסני | 18:45 אורך המנהרה היא כאמור יותר מ-7 קילומטרים ועומקה הוא של כ-25 מטר. המנהרה עוברת מתחת לשכונת מגורים צפופה בסמוך לציר פילדלפי וממשיכה דרך איזורים אזרחיים רגישים, בהם מתחם של אונר״א, מסגדים, מרפאות, גני ילדים ובתי ספר.

המנהרה שבה הוחזק גולדין ( צילום: דובר צה"ל )

בתוך המנהרה נמצאו כ-80 חדרי שהייה, הכוללים חדרי שליטה ששימשו מפקדים בכירים בשלטון הטרור חמאס להחזקת אמצעי לחימה, שהייה ממושכת ותכנון פעולות טרור נגד כוחותינו. בין המפקדים הבכירים בשלטון הטרור חמאס, ששהו במנהרה, נמנה מח״ט רפיח, המחבל מוחמד שבאנה.

דובר צה"ל מסר הערב כי "במרחב התוואי התת-קרקעי פעלו לוחמים מאוגדות 162 ואוגדת עזה (143), אשר אפשרו את פעילות הכוחות הנוספים בתוואי. כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול ברצועת עזה להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל".