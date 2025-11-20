כיכר השבת
נחשפת לראשונה

80 חדרים, 25 מטר עומק: כך נראית המנהרה שבה הוחזק הדר גולדין בעזה | צפו

דובר צה"ל חושף הערב לראשונה את מנהרת הענק ברצועת עזה, שבה הוחזק החטוף סגן הדר גולדין הי"ד בשנים האחרונות | מנהרה "מהמשמעותיות והמורבות ביותר" שאותרו בינתיים ברצועת עזה (צבא וביטחון)

המנהרה - כפי שנראית מבפנים (צילום: דובר צה"ל)

מנהרת ענק, בעומק עשרות קילומטרים ובאורך של יותר מ-7 קילומטרים, עם 80 חדרי שהייה לפחות, ובהם חדרי שליטה ששימשו מפקדחים בכירים של חמאס. כך נראית המנהרה שבה הוחזק החטוף סגן הדר גולדין הי"ד ברצועת עזה בשנים האחרונות.

גולדין הי"ד, שנחטף לעזה במבצע צוק איתן ושב לקבר ישראל לפני כשבוע וחצי, אחרי למעלה מעשור בשבי - נחשב בקרב הנהגת חמאס, עד פרוץ מלחמת התקומה, לאחד מקלפי המיקוח המשמעותיים שבידה. ראו בו סמל. זו הסיבה שבגללה שמרו עליו במקום כה משמעותי.

הדר גולדין הי"ד

דובר צה"ל, שחשף הערב בפומבי לראשונה את המנהרה, מסר כי מדובר במנהרה מהמשמעותיות והמורכבות ביותר שאותרו בינתיים בעזה. מצאו את המנהרה, השוכנת בדרום רפיח, כוחות צה"ל שפעלו במקום במבצע של פיקוד הדרום. במבצע פעלו יחידת יהל״ם ושייטת 13.

אורך המנהרה היא כאמור יותר מ-7 קילומטרים ועומקה הוא של כ-25 מטר. המנהרה עוברת מתחת לשכונת מגורים צפופה בסמוך לציר פילדלפי וממשיכה דרך איזורים אזרחיים רגישים, בהם מתחם של אונר״א, מסגדים, מרפאות, גני ילדים ובתי ספר.

המנהרה שבה הוחזק גולדין (צילום: דובר צה"ל)
המנהרה שבה הוחזק גולדין (צילום: דובר צה"ל)
המנהרה שבה הוחזק גולדין (צילום: דובר צה"ל)
המנהרה שבה הוחזק גולדין (צילום: דובר צה"ל)

בתוך המנהרה נמצאו כ-80 חדרי שהייה, הכוללים חדרי שליטה ששימשו מפקדים בכירים בשלטון הטרור חמאס להחזקת אמצעי לחימה, שהייה ממושכת ותכנון פעולות טרור נגד כוחותינו. בין המפקדים הבכירים בשלטון הטרור חמאס, ששהו במנהרה, נמנה מח״ט רפיח, המחבל מוחמד שבאנה.

דובר צה"ל מסר הערב כי "במרחב התוואי התת-קרקעי פעלו לוחמים מאוגדות 162 ואוגדת עזה (143), אשר אפשרו את פעילות הכוחות הנוספים בתוואי. כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול ברצועת עזה להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (98%)

לא (2%)

2
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
1
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד

