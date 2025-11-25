נחשף: המסקנות שצה"ל לא רצה שתדעו על 7/10

לןוחמי חיל הים של צה"ל בקרבות מול כוח ימי של חמאס בתחילת המלחמה ( צילום: צה"ל )

מערכת הביטחון שוב סופגת ביקורת קשה בנוגע לטיפול באחריות הפיקודית לאירועי 7 באוקטובר: מתברר כי צה"ל הסתיר קיומן של מסקנות אישיות חמורות נגד קצין בכיר נוסף שנושא באחריות ישירה לכשל שהוביל לחדירה הימית של מחבלי חמאס.

מדובר באלוף-משנה איתן פז, מי שכיהן כמפקד בסיס אשדוד של חיל הים בבוקר המתקפה. החלטת הצבא שלא לפרסם את המסקנות נגדו ולהסתירן, מעלה סימני שאלה קשים בנוגע לשקיפות הטיפול הצה"לי בהפקדות. המפקד שהוזעק: העדכון המוקדם והכשל בתגבור אל"מ פז היה אחד הקצינים הבכירים ביותר שקיבלו עדכון מבעוד מועד על הסימנים המעידים למתקפה, במהלך הלילה שבין 6 ל-7 באוקטובר. על פי הדיווחים, הקצין אף קפץ לבסיס אשדוד על מנת להיערך לאפשרות של מתקפה. פונה בדחיפות: שר הביטחון לשעבר יואב גלנט לא יכול להתגורר בביתו - וזו הסיבה ב. ניסני | 24.11.25 אולם, למרות ההתראות וההיערכות המוקדמת בבסיס, התוצאה בשטח הייתה כשל מבצעי חמור: חיל הים לא שינה את פריסת הכוחות שהיו בים באותה עת, וכן לא תגבר אותם בכוחות נוספים באופן שיכול היה לסכל או לצמצם את היקף ההתקפה הימית. החדירה הימית של מחבלי חמאס, שהתרחשה כחלק מהמתקפה הכוללת, התאפשרה ללא מענה הולם.

אל"מ איתן פז ( צילום: דובר צה"ל )

ההסתרה: מדוע צה"ל שתק?

הידיעה המטלטלת כעת היא שצה"ל בחר להסתיר את העובדה כי גם נגד אל"מ פז גובשו מסקנות אישיות חמורות בנוגע לתפקודו באותו הבוקר.

מסיבות שעדיין אינן ברורות באופן רשמי, הוחלט בצבא שלא לפרסם את הדברים בגלוי כפי שנעשה במקרים אחרים, אלא רק להסתפק בכך שהקצין לא יקודם לתפקידים נוספים בעתיד. בדובר צה"ל מסרבים להגיב לדיווח על הסתרת המסקנות.

הסתרת המסקנות האישיות כלפי מפקד בסיס אשדוד מעלה חשש כבד בקרב הציבור על טיוח אפשרי של אחריות הדרגים הפיקודיים, ומחזקת את הטענות על העדר שקיפות מלאה בבדיקת אירועי המחדל הגדול בתולדות המדינה.