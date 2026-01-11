כיכר השבת
כתב 'כיכר השבת' דובר ערבית התקשר לתושב עזה; זה מה ששמע על חמאס

"חמאס הוא הבסיס של הכל, בלעדיו עזה לא שווה כלום": כתב כיכר השבת משה אריה, הדובר ערבית שוטפת, התקשר היום לתושב רצועת עזה תוך שהציג עצמו ככתב עיתון אל קודס | זה מה שסיפר התושב התמים | האזינו (חדשות)

השיחה המלאה (צילום: המחשה באמצעות AI)

כבר כמעט שלושה חודשים חלפו מאז הסתיימה המלחמה בעזה. מאז הרצועה חולקה לשניים ועתידה של תכנית טראמפ לגבי שיקום עזה ומעבר לחלק ב' של העסקה לוטה בערפל.

היום (ראשון) קיים כתב 'כיכר השבת' משה אריה, הדובר ערבית שוטפת, שיחה טלפונית עם אחד מתושבי עזה. המשוחח מעבר לקו לא ידע כי מדובר בישראלי. הכתב שלנו הציג עצמו כאיש עיתון אל קודס.

השיחה המלאה המתורגמת:

הלו שלום עליכם.

עליכם השלום.

אה, מי איתי?

מדבר איתך ח'אלד אל-מקדסי עובד כעיתונאי בעיתון אל-קודס

טוב אה מה אתה רוצה?

אממ עובד עם גורמים המעוניינים בסיוע הומניטרי וביקשו ממני (לשמוע) מהאנשים ישירות מה הצרכים האמיתיים שעל הקרקע.

כוונתך מה אנחנו צריכים?

מה צריכים בדיוק?

וואללה אחי אנחנו לא צריכים דבר, אנחנו חיים ונהנים.

מה הדבר שהכי מציק לאנשים בימים אלה, כלומר תהיה איתי כנה וישיר.

לא מציק (להם) דבר, האנשים שמחים ונהנים בעזה, שמחים ונהנים.

האוכל והמים זמינים או שיש מחסור?

זמין ובשפע, אוכל מה שאתה רוצה.

יש תרופות לחולים או שהמצב קשה?

יש כל דבר, המצב לא קשה, המצב "לוז" (מצוין).

לדעתך איך האנשים בעזה רואים את חמאס היום?

חמאס היא הבסיס היא בסיס העולם כולו, מי אנחנו בלי חמאס לא שווים דבר, עם עזה בלי חמאס לא שווה דבר, חמאס היא הבסיס ותחי חמאס, להתראות.

1
פשוט מטורף
יוסי גריבוים

