הטרור נשאר במשפחה: אשתו של רב המרצחים יחיא עיאש נעצרה

מפרסומי החשודה שהעלתה לרשת ( צילום: דוברות המשטרה )

תושבת שכם בשנות ה-50 לחייה, אלמנתו של רב המרצחים יחיא עיאש, נעצרה במהלך סוף השבוע - לאחר שפרסמה דברי הסתה, שבח והלל לארגוני הטרור במרשתת בימים האחרונים.

בין פרסומיה, פרסמה סרטון תעמולה המהלל את המחבל יחיא עיאש, בו נראים פיגועי התאבדות באוטובוסים, תוך שימוש בדימויים של נשק, פיצוצים והלוויות המוניות ומסתיים בקריאה מסיתה להמשך דרך הטרור תחת הכותרת “יחזרו התקוות”. היא נעצרה במהלך סוף השבוע בפעילות של היחידה ללוחמה בפשיעה (יל״פ) שומרון יחד עם לוחמי מג״ב איו״ש. עוד בין פרסומיה היללה ושיבחה מחבלים נוספים והציגה אותה כ״אחים״ ו״כוכבי הדרך״ ובכך האדירה את פעולות הטרור. כאמור, החשודה נעצרה והועברה לחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון וחקירת מקרה זה עודנה נמשכת. איש כוחות הביטחון התקשר בבהלה: "גנבו לי את הנשק באוטובוס" קובי אטינגר | 15:02 יחיא עיאש המכונה ״המהנדס״, היה ממקימי הזרוע הצבאית של חמאס ומההוגים של פיגועי ההתאבדות אשר אחראי למותם של מאות ישראלים וחוסל ע״י כוחות הביטחון בשנת 1996. המשטרה מסרה היום: "שוטרי מחוז ש״י ממשיכים בפעילות הנחושה והבלתי מתפשרת נגד מסיתים, מזדהים ותומכים בארגוני טרור ומחבלים, במרחב הציבורי ובמרחבי המרשתת. פעילות זו מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם כלל יחידות מחוז ש״י וגופי הביטחון, מתוך מטרה ברורה: לאתר, לעצור ולהביא לדין כל מי שמנסה להפיץ מסרים של תמיכה באלימות ובטרור, או להלל ולשבח מחבלים ופעולות טרור".

במקרה אחר שארע אף הוא במהלך סוף השבוע, תושב שכם בשנות ה-50 לחייו נעצר על ידי שוטרי תחנת אריאל יחד עם לוחמי מג״ב איו״ש לאחר שפרסם דברי הסתה והזדהות עם ארגוני הטרור. החשוד הועבר לחקירה בתחנת אריאל לטובת מיצויה.

במשטרה מדגישים: "כל מי שמזדהה, תומך, מעודד או מסית לטרור ולמעשי אלימות, ידע שעינינו פקוחות ונפעיל את כל האמצעים שברשותנו ולא נאפשר פירסום תכני הסתה. מחוז ש״י ימשיך לפעול לניטור, איתור וחשיפתם של המסיתים וימשיך לפעול בנחישות, למצות את הדין עם כל אחד מהם, ולהעביר מסר חד וברור: אפס סובלנות להסתה ולתמיכה במחבלים ובארגוני טרור".