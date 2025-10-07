חייל צה"ל נהרג במהלך החג לאחר פליטת כדור או משחק אסור ברובה ארוך, כך התיר היום (שלישי) לפרסום דובר צה"ל. החייל הוא יוסף חיים רבוח ז"ל.

החייל נהרג לאחר שחברו, שוטר מג"ב, ביצע ירי לעברו באמצעות נשק ארוך. השוטר נעצר ונחקר על ידי מח"ש שמבקש את הארכת מעצרו.

צה"ל מסר בתגובה לאירוע: "נמסרה הודעה למשפחה. אנו משתתפים בצערה ונמשיך ללוותה".

לפי דיווח ב'ynet', החייל שהגיע עם בת זוגו לפגישת חג בקריית ארבע עם חברו השוטר, ביצע לעברו תנועת ירי באצבעותיו. השוטר הגיב מסיבה לא ברורה בירי מנשק ארוך.

לפי הדיווח, השוטר היה מעורב בפיגוע בעבר, מה שאולי יכול להסביר את תגובתו החריגה.

השוטר כאמור נעצר על ידי המחלקה לחקירות שוטרים והובא לדיון הארכת מעצר, טרם פורסם מה הן העבירות המיוחסות לו.