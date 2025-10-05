כשנתיים לאחר המחדל בתולדותיו, וחודשים לאחר המבצע המוצלח בסייעתא דשמיא בשמי איראן, מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, ביקש לסיים את תפקידו אחרי 4 שנים, ולא לעשות שנה נוספת, כך דווח הערב (ראשון).

על פי הדיווח של ניר דבורי בחדשות 12, בצבא לחצו על בר שיישאר בשירות, לאור הישגיו במלחמה. ועדת תורג'מן שמינה הרמטכ"ל, לבחינת התחקירים הצבאיים בצבא, לא מצאה דופי בתחקיר חיל האוויר.

במקביל, על פי הדיווח בוואלה, הרמטכ"ל אייל זמיר ממליץ למנות את תת-אלוף עומר טישלר למפקד חיל האוויר הבא ואת האלוף אייל הראל למפקד חיל הים הבא. תא"ל עומר טישלר הוא ראש מטה חיל האוויר ובעבר ראש להק מבצעי אוויר.

שני המינויים הללו טעונים אישור של שר הביטחון ישראל כ"ץ. הנספח הצבאי בוושינגטון נותר כסלע מחלוקת בין שר הביטחון לרמטכ"ל. לפי הערכות קצינים בצמרת צה"ל אי הסכמה של הצדדים בנושא הובילו לפקק בצמרת צה"ל.

האלוף תומר בר התגייס לקורס טיס בשנת 1987. בין השנים 2010 ל-2012 פיקד אלוף בר על בית-הספר לטיסה שבחצרים. לאחר מכן, פיקד על בסיס תל נוף במשך שנתיים. בשנת 2014, מילא את תפקיד ראש להק מבצעי אוויר במשך שלוש שנים. לאחר מכן, שירת כראש המטה במשך שנתיים נוספות. בשנת 2020, הועלה לדרגת אלוף ושירת כראש אגף התכנון ובניין הכוח הרב זרועי.