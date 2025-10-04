כיכר השבת
בסמוך לבית חולים

החיילים נדהמו: איתרו מנהרת ענק ברצועה עם מחרטה לייצור נשק | תיעוד

צה״ל ושב״כ חשפו הערב, כי בשבוע האחרון אותר תוואי תת-קרקעי ובתוכו מחרטה לייצור אמצעי לחימה בסמוך לבית החולים הירדני בעיר עזה | תיעוד וסיקור חשיפת המנהרה (חדשות ביטחון)

תיעוד של הפיר שאותר במתחם בית החולים חאמד (צילום: דו"צ)

במהלך פעילות ממוקדת בדרום , כוחות אוגדה 36 ושב״כ בהכוונת אמ״ן ובשיתוף יחידת יהל״ם, איתרו פיר מנהרה הנמצא בסמוך למרחב בית החולים הירדני, שהוביל למחרטה תת-קרקעית לייצור אמצעי לחימה.

התוואי הינו חלק ממוצב צבאי של ארגון הטרור חמאס שעל פי אינדיקציות מודיעיניות שהו בו מפקדי מחלקות ופלוגות של הארגון. אורכו כ-1.5 קילומטרים ובתוכו אותרו חדרי ייצור, חדרי ישיבות וחדרי בכירים.

אילסטורציה של התוואי התת-קרקעי שאותר בסמוך למתחם בית החולים הירדני (צילום: דו"צ)

בנוסף לתוואי שאותר בסמוך לבית החולים הירדני, כוחותינו איתרו פיר נוסף מתחת לבית החולים חמאד בעיר עזה.

ארגון הטרור חמאס פועל באופן שיטתי במרחבי בתי החולים תוך ניצול מתקנים הומניטאריים לצרכים צבאיים.

תיעוד רחפן מתוך מתחם בית החולים הירדני (צילום: דו"צ)

במשך שנים, הקים הארגון מערכת תת-קרקעית מתחת לבתי החולים ברחבי הרצועה, המשמשת לייצור אמצעי לחימה ולניהול הלחימה.

פעילות ארגון הטרור חמאס בסמוך לבית החולים הירדני לא הייתה במעורבות או בהיכרות של הירדנים.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה״ל במרחב ממשיכים לפעול למיפוי תשתיות התת-קרקע שאותרו, ומרחיבים את פעילותם למוקדים נוספים בהם קיימות אינדיקציות לפעילות טרור".

