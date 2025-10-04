במהלך פעילות ממוקדת בדרום העיר עזה, כוחות אוגדה 36 ושב״כ בהכוונת אמ״ן ובשיתוף יחידת יהל״ם, איתרו פיר מנהרה הנמצא בסמוך למרחב בית החולים הירדני, שהוביל למחרטה תת-קרקעית לייצור אמצעי לחימה.
התוואי הינו חלק ממוצב צבאי של ארגון הטרור חמאס שעל פי אינדיקציות מודיעיניות שהו בו מפקדי מחלקות ופלוגות של הארגון. אורכו כ-1.5 קילומטרים ובתוכו אותרו חדרי ייצור, חדרי ישיבות וחדרי בכירים.
בנוסף לתוואי שאותר בסמוך לבית החולים הירדני, כוחותינו איתרו פיר נוסף מתחת לבית החולים חמאד בעיר עזה.
ארגון הטרור חמאס פועל באופן שיטתי במרחבי בתי החולים תוך ניצול מתקנים הומניטאריים לצרכים צבאיים.
במשך שנים, הקים הארגון מערכת תת-קרקעית מתחת לבתי החולים ברחבי הרצועה, המשמשת לייצור אמצעי לחימה ולניהול הלחימה.
פעילות ארגון הטרור חמאס בסמוך לבית החולים הירדני לא הייתה במעורבות או בהיכרות של הירדנים.
מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה״ל במרחב ממשיכים לפעול למיפוי תשתיות התת-קרקע שאותרו, ומרחיבים את פעילותם למוקדים נוספים בהם קיימות אינדיקציות לפעילות טרור".
