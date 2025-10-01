כיכר השבת
לראשונה אי פעם

תקדים היסטורי בצה"ל: גוף רבנים אזרחי יפקח על שמירת אורח החיים החרדי

לראשונה בתולדות המדינה, בכירי צה"ל ומשרד הביטחון הסכימו להעניק סמכויות פיקוח מלאות לגוף אזרחי חיצוני, שיורכב מרבנים ואנשי חינוך ומקצוע, תחת האגף ביטחוני חברתי במשרד הביטחון. גוף זה יהיה אמון על וידוא קיום הפקודות המחמירות במסלולים החרדיים. גורמים בכירים: "נראה התקדמות משמעותית בחתימה הסופית בקרוב" (חרדים)

תחילת מסע הכומתה הראשון של החטיבה החרדית ״החשמונאים״ (צילום: דובר צה"ל)

דרמה משמעותית בשיחות על שילוב חרדים ב: לאחר דיונים ארוכים ומורכבים בין נציגי הגאון הרב דוד לייבל לבין בכירי צה"ל ומשרד הביטחון, הושגה הסכמה היסטורית שעשויה לשנות את פני המסלולים החרדיים בצבא. כך על פי מידע שהגיע ל"כיכר השבת".

במרכז הדיונים עמדה המטרה להגיע להסכמה על כלל סעיפי פקודות המטכ"ל, באופן שיאפשר לחיילים חרדים לקיים אורח חיים חרדי מלא ללא פשרות במהלך שירותם הצבאי.

הסעיף המרכזי, שעמד בבסיס המשא ומתן, היה דרישה להכניס לפקודות סעיף המאפשר הקמה של גוף פיקוח חיצוני.

על פי ההסכמה שהושגה כעת, לראשונה בתולדות צה"ל, יוקם גוף אזרחי, ולו יינתנו סמכויות לפקח באופן פעיל על קיום כלל הפקודות שייכנסו לתוקפן. גוף זה יוודא כי הכללים המחמירים לשמירת אורח החיים החרדי אכן מיושמים בשטח.

ההסכמה על נקודה עקרונית זו מהווה פריצת דרך של ממש. גורמים בכירים בצה"ל, המעורים בפרטי ההסכם, מציינים כי בעקבות ההתפתחות, צפויה כעת התקדמות משמעותית ומהירה לקראת החתימה הסופית על פקודות המטכ"ל המעודכנות.

פקודות אלו, עם מנגנון הפיקוח החיצוני, יעגנו את הכללים הנדרשים ויסללו את הדרך לשילוב נרחב יותר של חרדים בצבא.

