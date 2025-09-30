כיכר השבת
המשט הפרו פלסטיני מתקרב לאזור: כך נערכים בישראל להשתלט עליו

בזמן שהמשט הפרו-פלסטיני "סומוד" מתקרב לאזור רצועת עזה, בישראל לא מתכוונים לאפשר לכלי השיט לשבור את המצור הימי שהוטל על רצועת עזה, ונערכים להשתלט על המשט ההמוני | כל הפרטים על ההיערכות בצה"ל ובמשטרה, וההיתר המיוחד מרב המשטרה לארגון (בטחון)

שעות לפני הגעת המשט הפרו-פלסטיני "סומוד" לאזור רצועת עזה, הערב פורסמה התוכנית ההשתלטות הישראלית על המשט. בישראל לא מתכוונים לאפשר לכלי השיט לשבור את המצור הימי שהוטל על רצועת עזה לאחר השתלטות חמאס על הרצועה בשנת 2007, כדי שלא ליצור תקדים.

לפני שהפעילים יגיעו עם הספינות למים הטריטוריאליים של ישראל - חיל הים יכרוז להם ויבקש מהם להסתובב בחזרה למדינות מהם הם באו. אם לא יסתובבו, חיל הים יעצור אותם, ויעביר אותם לישראל. לאחר מכן, יאפשרו להם להיות מגורשים, ואם לא - הם ייעצרו. חלק מהספינות של הפעילים יוחרמו וחלקן יוטבעו בשל העובדה שמדובר בכחמישים כלי שיט ולא תתאפשר גרירה של כולם.

על פי דיווח של איתי בלומנטל בכאן 11, בגלל מספר כלי השיט הגדול, התוכנית הישראלית היא להשתלט על כלי השיט בלב ים באמצעות לוחמי שייטת 13 וחיל הים.

עוד על פי התוכנית, מאות הפעילים ירוכזו על ספינות גדולות של חיל הים, ויובאו לחקירה ולגירוש מישראל דרך נמל אשדוד, משלב זה, הפיקוד והאחריות עליהם תעבור לידי המשטרה. על המזח יחכו גם אנשי שב"ס וצוותי מד"א.

על פי דיווח של ברהנו דגניה בחדשות 12, כ-600 שוטרים, שמשתייכים בין היתר ליחידות של מג"ב, יס"מ ויחידות מיוחדות אחרות, ישתתפו במבצע המיוחד. המפכ"ל אישר את התוכנית המבצעית יחד עם ראש אגף המבצעים במשטרה ניצב דוד פילו ומפקד מחוז דרום ניצב חיים בובליל, שיפקד על המבצע בפועל.

לפי התכנון, משתתפי המשט יעברו באמצעות ניידות של המשטרה ושל השב"ס לכלא קציעות המאובטח שבדרום. שם יקלטו אותם אנשי השב"ס. על פי הדיווח, רב המשטרה נתן אישור הלכתי מיוחד למשטרה לפעול בעיצומו של היום הקדוש, מתוך ההבנה כי ככל הנראה הם יגיעו במהלך הלילה שבין רביעי לחמישי.

עוד דווח, כי מי שיהיה מוכן להתפנות ללא התנגדות, יועבר הצאת הצום (חמישי בערב) לנתב"ג – שם הם יעלו על טיסה לארצות מוצאם. מי שיתנגד יועבר לטיפול של בית דין מיוחד שיוקם בתוך כותלי הכלא. בגלל ההגדרה המשפטית המיוחדת של אותם פרו-פלסטינים – "אנשים שנכנסים לישראל שלא כדין" – הם לא יובאו לבית המשפט להארכת מעצר, אלא אנשי משרד הפנים יהיו אלו שינהלו את ענייניהם.

לצד מאות השוטרים, על החוף ימתינו שלושה אמבולנסים של טיפול נמרץ ועוד חמישה אמבולנסים רגילים של מד"א. 4 בתי חולים נמצאים בהיערכות מוגברת: ביה"ח אסותא שבאשדוד, שיהיה הסמוך ביותר לנמל. ובתי החולים ברזילי שבאשקלון, המרכז הרפואי קפלן שברחובות ובית החולים שמיר-אסף הרופא שבבאר יעקב. 

