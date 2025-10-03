כיכר השבת
בדרך לגירוש: שייטת 13 השתלטה על הסירה האחרונה במשט לעזה

הסירה האחרונה במשט "סומוד" נעצרה הבוקר מול חופי עזה | הפעילים הוזהרו כי יועברו לאירופה אם יסכימו להתפנות – או למעצר אם יסרבו | המבצע הימי נמשך שעות והסתיים ללא נפגעים (חדשות)

לוחמי שייטת 13 השתלטו הבוקר (שישי) על הסירה האחרונה שנותרה במשט הסיוע לעזה. הסירה, שיצאה באיחור בשל תקלה טכנית, התקרבה לחופי הרצועה ונעצרה על ידי חיל הים. כבר אתמול נמסר לצוות כי אם יתעקשו להמשיך בדרכם – יעצרו.

המבצע נעשה בסיוע יחידת "מצדה" של שירות בתי הסוהר, ונחשב לאחד המבצעים הימיים המורכבים שבוצעו בשנים האחרונות.

"משט הסומוד", שהחל בספרד בחודש שעבר, הגיע בשיאו ל־42 ספינות ועליהן כ־500 פעילים פרו-פלסטינים, בהם גם דמויות מוכרות כמו גרטה תונברג ונכדו של נלסון מנדלה.

הפעולה החלה בקריאות אזהרה בקשר: "כאן חיל הים הישראלי. אתם מתקרבים לאזור הנתון במצור. אם ברצונכם להעביר סיוע – עשו זאת דרך הערוצים המוסדרים. שנו את נתיבכם לנמל אשדוד, שם ייבדק הסיוע ויועבר לעזה".

(צילום: מצלמת אבטחה)

על פי עדויות פעילים, זמן קצר לפני ההשתלטות נקטעו מערכות התקשורת – האינטרנט נותק, ובהמשך הושבתו המצלמות ומערכות השליטה.

כוחות השייטת עלו בזה אחר זה על כלי השיט, השתמשו בזרנוקי מים ובאמצעים לפיזור הפגנות, עצרו את הפעילים והובילו את הסירה לנמל אשדוד. ב ציינו כי המבצע הושלם ללא ירי, ללא נפגעים וללא התנגדות חמושה.

