כיכר השבת
הניף דגל לבן

אירוע חריג בעזה: חשד שמחבל התחזה לחטוף כדי למשוך את כוחות צה"ל

כוחות צה"ל זיהו אדם שנראה כחטוף וקראו לתגבורת, אך בהמשך עלה חשד שמדובר במחבל שניסה להטמין להם מלכודת במטרה לפגוע בלוחמים באמצעות מטעני חבלה (ביטחוני)

כיכר השבת
פעילות הלוחמים ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

תקרית חריגה התרחשה השבוע בעיר עזה במהלך פעילות של כוחות - כך חושף אלמוג בוקר בחדשות 12.

חיילים הבחינו באדם מניף דגל לבן וקורא לעזרה, מראה שהעלה חשד כי ייתכן שמדובר בחטוף ישראלי. בעקבות הזיהוי הגיעו למקום כוחות גדולים ופתחו בסריקות נרחבות.

עם זאת, לאחר בדיקה ראשונית התברר שלא מדובר בחטוף אלא ככל הנראה במחבל שהתחזה, בניסיון למשוך את הלוחמים לנקודה מתוכננת מראש כדי לפגוע בהם באמצעות מטענים או אמצעי חבלה אחרים. בצה"ל מתייחסים לאירוע כאל ניסיון פיגוע משיכה מתוחכם.

המקרה מעלה מחדש את הזיכרון הכואב מתקרית דצמבר 2023, אז ירו לוחמי צה"ל בשוגג בשלושת החטופים יותם חיים, אלון שמריז וסאמר א-טלאלקה בסג'עייה, לאחר שניסו להגיע אל הכוחות. מאז אותו אירוע טרגי, בצבא הוחמרו הנהלים במצבים שבהם עולה חשד לנוכחות חטופים בשטח.

בדובר צה"ל אישרו את הדיווח: "במהלך פעילות כוחות צה"ל ברצועת אמש, זוהה סממן שהעלה חשד על היתכנות להימצאות שבויים ונעדרים במרחב. לאור החשד בוצעו סריקות נרחבות על-ידי אמצעים שונים. לאחר שלא נמצאו ממצאים נוספים עלה כי לא מדובר בחטופים אלא ככל הנראה באויב".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר