תקרית חריגה התרחשה השבוע בעיר עזה במהלך פעילות של כוחות צה"ל - כך חושף אלמוג בוקר בחדשות 12.

חיילים הבחינו באדם מניף דגל לבן וקורא לעזרה, מראה שהעלה חשד כי ייתכן שמדובר בחטוף ישראלי. בעקבות הזיהוי הגיעו למקום כוחות גדולים ופתחו בסריקות נרחבות.

עם זאת, לאחר בדיקה ראשונית התברר שלא מדובר בחטוף אלא ככל הנראה במחבל שהתחזה, בניסיון למשוך את הלוחמים לנקודה מתוכננת מראש כדי לפגוע בהם באמצעות מטענים או אמצעי חבלה אחרים. בצה"ל מתייחסים לאירוע כאל ניסיון פיגוע משיכה מתוחכם.

המקרה מעלה מחדש את הזיכרון הכואב מתקרית דצמבר 2023, אז ירו לוחמי צה"ל בשוגג בשלושת החטופים יותם חיים, אלון שמריז וסאמר א-טלאלקה בסג'עייה, לאחר שניסו להגיע אל הכוחות. מאז אותו אירוע טרגי, בצבא הוחמרו הנהלים במצבים שבהם עולה חשד לנוכחות חטופים בשטח.

בדובר צה"ל אישרו את הדיווח: "במהלך פעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה אמש, זוהה סממן שהעלה חשד על היתכנות להימצאות שבויים ונעדרים במרחב. לאור החשד בוצעו סריקות נרחבות על-ידי אמצעים שונים. לאחר שלא נמצאו ממצאים נוספים עלה כי לא מדובר בחטופים אלא ככל הנראה באויב".