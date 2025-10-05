דיווח: שחרור החטופים יתבצע בהדרגה בכמה ימים, לא יהיו "טקסים"

שחרור החטופים שנותרו ברצועת עזה צפוי להתבצע, אם לא יתרחשו הפתעות, בהדרגה ולהתפרס על פני מספר ימים. כך צוטט גורם בחמאס בעיתון א-שרק אל-אווסט הערבי, היוצא לאור בלונדון.

לפי אותו גורם, שהובא על ידי הכתב ברוך ידיד בערוץ I24NEWS, החטופים יועברו לידי הצלב האדום ומשם לישראל, ובניגוד לפעם הקודמת לא יתבצע כל טקס רשמי.

בתוך גם גורמים בארגון הטרור טענו בשיחה עם הניו יורק טיימס כי יתקשו לשחרר את כל החטופים בתוך 72 שעות, ועוד דווח בטיימס כי גם בישראל מבינים זאת.

לפי שעה, טרם ישנו איתות או דיווח רשמי על מועד תחילת שחרור החטופים ועל כניסתה של העסקה לתוקף. טראמפ אמר היום (ראשון) בריאיון ל-CNN כי "בקרוב נדע אם חמאס רציני, אם לא יוותר על השלטון תהיה השמדה מוחלטת".

מוקדם יותר היום נפגש נתניהו עם נציגי משפחות שכולות, חברי הנהלת 'פורום הגבורה'. נתניהו אמר להם כי מבחינת ישראל לא יתקדמו לכל שלב בתכנית לפני שיוחזרו כל החטופים כולל כולם, לישראל. לדבריו, אם החטופים לא ישוחררו עד לתום הזמן שהוקצב על ידי הנשיא טראמפ ישראל תחזור להילחם בגיבוי מלא שכל המדינות המעורבות.

ראש הממשלה גם התייחס, בפגישתו עם המשפחות, לסעיפים נוספים בתכנית טראמפ, וטען כי בשליטה ברצועת עזה לא יהיו מעורבים בעתיד לא חמאס וגם לא הרשות הפלסטינית. לדבריו, ישראל היא שתהיה אחראית ומעורבת על פירוז הנשק ברצועת עזה.