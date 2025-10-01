המלחמה בעזה: ארבעה לוחמי צה"ל מהנח"ל נשלחו לעשרה ימי מחבוש בכלא הצבאי, זאת בשל סירובם לנסוע בהאמר לא ממוגן באיזור חשוף ברצועת עזה.

על פי הפרסום היום (רביעי) בכאן חדשות, הלוחמים התבקשו לבצע משימה בציר מאוד מסוכן והם ביקשו האמר ממוגן, לאחר שניתן להם האמר לא ממוגן, הם סירבו לבצע את המשימה.

המשימה הייתה הכנסת עובדים ללקיחת כלים הנדסיים בציר מסוכן שמוקף בבניינים שעוד לא נהרסו בידי צה"ל, לאחר שהלומים התבקשו לעשות זאת בהאמר לא ממוגן וכאמור סורבו, הם ביקשו לעשות זאת בחשיכה וגם סורבו.

אחד מהלוחמים סיפר לכאן חדשות: "זה ציר שיש עליו הרבה ברזלים ויצא לנו לעצור עליו גם כשנוסעים בלילה. באור יום אנחנו כמו ברווזים במטווח. בקלות אפשר ירי צלף או ירי RPG ביקשנו לעשות את זה כמה שעות קודם, בחושך".

"זה איום ממשי לחיים שלנו", אמר אותו לוחם והוסיף: "זה דברים שכבר קרו, צה"ל היה צריך כבר ללמוד. זה בדיוק כמו שישלחו לוחמים להשתלט על בית בלי ווסטים. אם זה היה לחלץ פצועים או משימה מבצעית אנחנו הראשונים שקופצים, לא אכפת לי גם להיהרג אם אני מציל חברים שלי".

"ירקו לנו בפנים", תיאר הלוחם את התחושות: "לפני שבוע לא אישרו לפנות משם באור יום חייל שנפצע קל מכלב שנשך אותו בגלל הסכנה. הציגו אותנו בתור סרבנים וחצופים, נשלחנו לכלא בתור הזדמנות ללמוד את הלקח. המחלקה הזו מתמרנת מהיום שחטיבת הנח"ל נכנסה לרצועה ובחיים לא סרבה פקודה.

האם של אחד הלוחמים גם טענה שירקו להם בפנים והוסיפה: "חלק מהלוחמים שנשלחו למחבוש מגיעים מבתים מורכבים, ונלחמו כדי להתגייס ולהיות בעזה. הם איבדו חבר לגדוד לא מזמן מצלף. לנסוע בכלי לא ממוגן באור יום?! לא למדו כלום מהאטימות של משבעה באוקטובר? הם כולם רצו לחזור, אבל שברו להם את הלב, ריסקו אותם. מה שלא ריסקו אותם עד עכשיו – עשו את זה במשפט".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "צה"ל ממשיך לפעול ברצועת עזה בכדי לעמוד במטרות המלחמה. באירוע המדובר, ארבעה לוחמים סירבו פקודה לבצע משימה מבצעית והכרחית, המתבצעת כחלק מניהול סיכונים סדור בלחימה. בעקבות זאת נשפטו הלוחמים ונגזרו עליהם עשרה ימי מחבוש. טרם היציאה למשימה התקיים אישור תוכניות מסודר, במסגרתו נקבע כי המשימה תתבצע לאור נחיצותה ולמען המשך הרציפות התפקודית של הכוחות בלחימה. המשימה יועדה להתבצע בציר מאובטח שבו נעים הכוחות בצורה שוטפת ומתואמת. צה"ל רואה בחומרה סירוב פקודה מכל סוג, ונערך שיח עם הלוחמים במסגרתו הודגשה חשיבות המשימה ותרומתה למאמץ המבצעי".