דובר צה"ל אפי דפרין, מסר גם הערב (שני) הצהרה לציבור בשידור חי, שבסיומה התאפשר לכלי התקשורת לשאול שאלות. "כיכר השבת" העביר את ההצהרה בשידור חי.

בפתח דבריו אמר דובר צה"ל: "במהלך היום הרמטכ"ל ביקר בפיקוד צפון ואישר את התוכניות להמשך הפעולה בלבנון. כפי שאמר הרמטכל הפגיעה והחלשת המשטר באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה".

עוד הוא אמר: "ביממה האחרונה אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ביעדים מרכזיים בדרום לבנון כחלק מחיזוק ההגנה על גבול הצפון, הכוחות משמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים, אנחנו פועלים גם בשטח, לוחמי צה"ל מהווים חוצץ לבין תושבי הצפון".