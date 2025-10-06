( צילום: מצלמת אבטחה )

דובר צה"ל הודיע היום (שישי) כי לפני זמן קצר, צה"ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, מספר מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא. בין המטרות שהותקפו: מחנות צבאיים של כוח ׳רדואן', בהם זוהו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה.

המחנות הצבאיים שהותקפו משמשים את ארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים והכשרות מחבלים עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנות, המחבלים עוברים תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים. בנוסף עדכן דובר צה"ל כי כלי טיס בהובלת מודיעין חיל האוויר ואגף המודיעין, תקף וחיסל את המחבל חסן עלי ג'מיל עטוי, מחבל מרכזי במערך ההגנה האווירית בארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבלבנון. המחבל הוביל תהליכי שיקום ומאמצי הצטיידות של מערך ההגנה האווירית בארגון, היווה מוקד ידע משמעותי ועסק בקשר ורכש מול מובילי המערך באיראן.

( צילום: מצלמת אבטחה )

דובר צה"ל ציין כי אחסון אמצעי הלחימה וקיום אימונים צבאיים נגד מדינת ישראל על ידי מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה מהווים הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל.

"צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל", הוסיף דו"צ.