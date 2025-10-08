אש בעזה: מחבלים ניסו להפתיע חיילים וחוסלו, סריקות אחר נוספים

נשק שנמצא על המחבלים ( צילום: דובר צה"ל )

בעיצומן של שיחות המשא ומתן במצרים להפסקת אש, מחבלי חמאס ניסו לתקוף היום (רביעי) חיילי צה"ל במרכז הרצועה - ונתפסו. חלקם חוסלו ויתר המחבלים נמלטו.

זה קרה במרחב העיר עזה. "כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני הפועלים במרחב העיר עזה, זיהו מספר מחבלים בדרכם לפגוע בכוחות צה"ל ששהו במרחב", מסר דובר צה"ל. "כוחות צוות הקרב, בשיתוף פעולה עם כוחות חיל האוויר תקפו וחיסלו מספר מהמחבלים, סריקות אחר המחבלים הנוספים נמשכות בשעה זו. לא היו נפגעים לכוחותינו באירוע". דוב צה"ל מסר: "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, במטרה להגן על אזרחי מדינת ישראל".

אמצעי הלחימה שאותרו על המחבלים ( צילום: דובר צה"ל )

אמצעי הלחימה שאותרו על המחבלים ( צילום: דובר צה"ל )

בימים האחרונים ננצרה האש בעזה, בשל המגעים לעסקת חטופים. הבוקר כוחות חיל הים השתלטו על שני כלי שיט זרים שניסו להתקרב אל חופי רצועת עזה. מדובר במשט נוסף שיצא מנמלי יוון וקפריסין בימים האחרונים, במטרה “לספק סיוע הומניטרי” – אך בישראל טוענים כי מאחורי היוזמה עומדים גורמים אנטי־ישראלים שמנסים שוב לשבור את המצור החוקי על הרצועה.

על פי הודעת משרד החוץ, לוחמי חיל הים עקבו אחר הסירות מרגע כניסתן למרחב הים התיכון של ישראל. לאחר שנמסרה התראה רשמית כי הן מתקרבות לשטח הנמצא תחת סגר ימי, ניתנה הוראה לעצור. כשזו לא נענתה – בוצעה השתלטות.

“מדובר בניסיון עקר נוסף לעורר פרובוקציה בינלאומית”, נמסר ממשרד החוץ. “המשט הועבר לנמל אשדוד, כל הנוסעים בריאים ושלמים, והם צפויים להיות מגורשים בקרוב”.

לפי מארגני המשט, על הסירות הועמסו תרופות, מזון וציוד רפואי בשווי מוערך של כ־110 אלף דולר. הם טענו כי “ישראל שיבשה את מערכות התקשורת והניווט של כלי השיט”, וכי “לישראל אין סמכות לפעול במים בינלאומיים”.