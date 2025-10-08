חילוץ בוער מהשטח ( צילום: צה"ל )

מבצע יוצא דופן בשיתוף פעולה בין-לאומי נחשף בימים האחרונים: ממשלות ישראל, ארצות הברית וירדן פעלו יחד – בשקט ובתיאום מדוקדק – כדי לחלץ מהרצועה את אחלם פירואנה, בת 59, פלסטינית מעזה ואמו של חובש בצי האמריקני. על פי דיווח ב-Washington Post, החילוץ הושלם באמצע ספטמבר לאחר מסע מפרך בן 19 שעות, שכלל עצירה מתואמת של תקיפות חיל האוויר הישראלי באזור שבו התנהלה.

יוניס פירואנה, בנה של אחלם, התגייס לצי האמריקני בשנת 2023 וקיבל אזרחות אמריקנית עם סיום הטירונות. מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023, מצבה של משפחתו בעזה הידרדר במהירות. “הבית בן שבע הקומות נהרס, התרופות אזלו, ובשלב מסוים אכלו זרעי ציפורים כדי לשרוד”, סיפר לעיתון. לאחר חודשים של ניסיונות כושלים להוציא את אימו מהרצועה, פנה פירואנה לעמותת ותיקי הכוחות המיוחדים של ארה"ב – גוף אזרחי שסייע מאז תחילת המלחמה להוצאת כ-1,100 בני אדם מעזה. צה"ל השתלט על משט נוסף לעזה: עשרות פעילים נעצרו בדרכם לרצועה דוד הכהן וב. ניסני | 09:12 באמצעות רשת קשרים מול צה"ל, שב"כ והמוסד, ביקשו אנשי העמותה להבטיח שהאזור שבו נעה האם לא יותקף, ואף קיבלו “חגורת ביטחון” סביב נתיב התנועה שלה. במקביל, התערבה גם מורגן אורטגוס – לשעבר סגנית השליח המיוחד למזרח התיכון בממשל טראמפ – שחיברה את צוות המחלצים לגורמים בכירים בשגרירות ארה"ב בעמאן.

לוחמי 669 מחלצים פצועים במלחמה ( צילום: אתר צה"ל )

לפי הדיווח, המסלול המקורי שתוכנן – בליווי ישראלי – בוטל ברגע האחרון עקב קשיים מנהליים. במקום זאת גויס סכום של 10,000 דולר למימון שינוע עצמאי ומאובטח ממרכז הרצועה למעבר כרם שלום. אך עם החרפת הלחימה והוראות הפינוי, גם התוכנית הזו קרסה.

לבסוף, אחד מבניה של פירואנה השיג רכב והסיע אותה דרומה, עד שחסימות דרכים מנעו את המשך הנסיעה. האם ובתה המשיכו ברגל – תחת פיקוח אווירי ישראלי ובליווי דיפלומטי הדוק. כעבור כמעט יממה רצופה של צעידה בדרכים חסומות, ב-17 בספטמבר הן הצליחו לצאת מהרצועה.

גורמים אמריקניים עודכנו לכל אורך הדרך, אך לא פרסמו הודעות רשמיות לאחר השלמת המבצע. דוברי הבית הלבן ומשרד החוץ סירבו להגיב לפניית העיתון, אולם בכיר אמריקני אמר כי “שגרירות ארה"ב בעמאן הלכה מעל ומעבר כדי לסייע לאמו של איש שירות אמריקני לצאת בשלום מעזה”.