הרמטכ״ל התייצב היום (ראשון) בנקודה המערבית ביותר במסדרון נצרים שנכבשה רק בשבוע שעבר על ידי כוחות צה"ל והבהיר: "המערכה לא תמה, עלינו להמשיך להיות דרוכים וערוכים בהגנה, ולהיערך לחידוש לחימה בכל עת. במידה וישוחררו החטופים, זה יהיה הישג משמעותי ומימוש מטרת מלחמה - והוא בזכותכם".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים סיור שטח היום (ראשון) בנקודה המערבית ביותר במסדרון נצרים. הרמטכ״ל קיים תרגיל פתע המדמה התקפה למוצב כוחותינו, וכן קיים שיח ותדרוך לחיילים ולמפקדים.

בביקור נכחו מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אלוף רמי אבודרהם, מפקד אוגדה 99, תת-אלוף יואב ברונר, מפקדי חטיבות המילואים 10 ו-11 ומפקדים נוספים.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר אמר במקום: "לפני שנתיים חווינו את האירוע הקשה ביותר בתולדותינו - אנחנו לא מתכוונים לחזור לימים של לפני השבעה באוקטובר, אנחנו משנים מציאות בכל רחבי המזרח התיכון ובכל הגזרות - אנחנו לא מכילים. אנחנו התקפיים, משמידים אויב בהתהוותו, בכל זירה.

אין הפסקת אש, אבל יש שינוי במצב המבצעי - הדרג המדיני לוקח את הכלים וההישגים שהבאתם בעשייה הצבאית ומתרגם אותם להישג מדיני. במידה והמאמץ המדיני לא יצלח - נחזור להילחם. נמשיך לבצע את המשימה שלנו ומאידך נשמור על חיי לוחמינו, ככה חונכנו."

לדברי זמיר, "אין חוסר בהירות במצב המבצעי, ולכן המשמעת המבצעית חשובה ביותר. המערכה לא תמה, צריך להמשיך להיות דרוכים וערוכים ללחימה בכל עת.

ביטחון כוחותינו לנגד עיניי ולנגד עיניכם, עלינו להישאר מדויקים בפעילותנו, על כל לוחם ומפקד לפעול בהתאם לפקודות."

עוד הוסיף הרמטכ"ל: "אסור לשכוח, יש לנו עוד מטרות מלחמה, לא נאפשר שחמאס לא יוכרע כמערכת שלטונית וצבאית בעזה. במידה ונידרש - נילחם כדי להשיג זאת. במידה ויושג הסכם, ניערך ונחזיק בשטחים שולטים קדמיים, שיאפשרו גמישות מבצעית מלאה וחזרה לכל מקום שנדרש."

הרמטכ״ל הוסיף ואמר ללוחמי המילואים: ״בשנתיים האחרונות עם ישראל גילה שוב את מערך המילואים. את ערכיו, ויכולותיו במלחמה מתמשכת ורב זירתית. לי זה לא חדש, נחזק את מערך המילואים, נטפל בו טוב יותר, זו אחריות צה״ל ומדינת ישראל כולה. המדינה חייבת לכם ולמשפחות שלכם הכל. התקדמנו מאוד בטיפול במערך המילואים, אבל צריך לעשות יותר.

במידה וישוחררו החטופים, זה יהיה הישג משמעותי ומימוש מטרת מלחמה עיקרית - והוא בזכותכם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגן ולשמור על הבית. אנחנו מקווים לראות את כל 48 החטופים בבית בקרוב, זהו ציווי ערכי, מוסרי ולאומי״.

לפי פרשנים צבאיים, מטרת ביקורו של הרמטכ"ל בחלק המערבי ביותר של ציר נצרים נועדה להעביר מסר לחמאס לפיו עזה מבותרת לחלוטין ממזרח למערב, וכי אם לא יהיה עסקה, צה"ל יתקדם משם.