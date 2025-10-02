פוטין מודיע על תמיכה בתוכנית טראמפ - אבל מציב תנאי אחד 

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין התייחס היום (חמישי, יום כיפור) בישיבה בסוצ'י להצעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיום הלחימה בעזה, ואמר כי מוסקבה אינה שוללת את תמיכתה ביוזמה.

עם זאת, הדגיש כי טרם עיין בפרטי התוכנית באופן מלא. "באשר להצעתו של הנשיא טראמפ בנוגע לעזה, אתם מבינים, אולי זה יהיה מפתיע, אבל רוסיה מוכנה לתמוך בה, כמובן, לאחר בחינה מדוקדקת של ההצעה הזו. אם היא תוביל למטרה הסופית שעליה דיברנו שוב ושוב", אמר פוטין.

הנשיא הרוסי הציב כתנאי לתמיכתה של רוסיה בתוכנית שהיא תביא בסופו של דבר לפיתרון שתי המדינות.

בהמשך נשאל פוטין על האפשרות שטוני בלייר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר, יעמוד בראש גוף בינלאומי שיפקח על רצועת עזה לאחר המלחמה. לדבריו, בלייר אכן האיש שצריך להוביל מהלך כזה. פוטין שיתף כי בין השניים נרקמה היכרות קרובה בעבר, ואף סיפר בחיוך כיצד בילה בביתו של בלייר, שם "שתו קפה בפיג'מות בבוקר יחד".

לפי דיווחים מעזה, גם ברצועת הטרור גובר הלחץ על חמאס להסכים לתוכנית של הנשיא טראמפ.

עזתים שהתראיינו לסוכנויות ידיעות אמרו כי הם מרגישים שחמאס מתעלם מצרכיהם וכי לארגון לא אכפת מהתושבים. הלחץ מגיע גם מכיוון מצרים, קטאר וטורקיה וההערכה היא שחמאס יפרסם הצהרה שתאשר את קבלת התוכנית עם הכנסת סייגים שירוקנו אותה מתוכנה.