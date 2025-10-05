המסמך שמסעיר את שבדיה: מה באמת קרה לגרטה במעצר?

מייל שנשלח ממשרד החוץ בשבדיה אל בני משפחתה של פעילת האקלים גרטה טונברג, שמעוכבת בישראל לאחר שלקחה חלק במשט "סומוד" לעזה, מעורר אי נוחות דיפלומטית חריגה - בלשון המעטה.

לפי ההתכתבויות שפורסמו בעיתון הבריטי The Guardian, טונברג דיווחה לנציגים שבדים שביקרו אותה כי היא סובלת מיחס קשה ומהזנחה בתנאי המעצר.

לפי הדיווחים, טונברג – שעוכבה זו הפעם השנייה על ידי הרשויות בישראל בניסיון "לשבור את המצור על עזה" – מוחזקת בתא שבו "יש פשפשים, מחסור במים ומזון מועט". גורם שבדי רשמי שנפגש עמה מסר כי "גרטה סיפרה על התייבשות חריפה, על תחושת עייפות ועל פריחה בעור, שלטענתה נגרמה מעקיצות חרקים".

גורם נוסף במשרד החוץ בשטוקהולם טען כי פעילה נוספת שהוחזקה לצדה סיפרה לשגרירות זרה כי "נאלצה להחזיק דגלים בזמן שצולמה", ואף הביעה חשש כי התמונות הופצו ברשתות החברתיות.

הסערה החריפה לאחר שפעיל טורקי בשם ארסין צ’ליק, שגורש מישראל לאחר השתתפותו במשט, טען בראיון לסוכנות הידיעות "אנאדולו" כי "כוחות הביטחון גררו את גרטה הקטנה בשערה, היכו אותה ואילצו אותה לנשק את דגל ישראל. הם גרמו לה לזחול, בדיוק כפי שעשו הנאצים".

בישראל דוחים את הטענות מכל וכל. גורם ביטחוני אמר לכתבנו כי מדובר ב"עלילה פוליטית שנועדה להשחיר את פניה של ישראל בזירה הבין־לאומית", והוסיף כי "כל העצורים טופלו בהתאם לחוק, ללא כל חריגה".

במשרד החוץ השבדי סירבו להגיב רשמית לפרסום אך אישרו כי "הנושא נמצא במעקב הדוק" וכי נציגי השגרירות ממשיכים לבקר את טונברג במעצר.