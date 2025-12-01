כיכר השבת
מהומה בדיון הוועדה

חוק הגיוס של ביסמוט איבד את הרוב בכנסת? רשימת המתנגדים מהקואליציה מתארכת | כל הפרטים

וועדת החוץ והביטחון של דנה הבוקר בחוק הגיוס החדש שהציג יו"ר הוועדה, ח"כ ביסמוט | החוק קיבל את אישורו של נתניהו וזכה ל"אור ירוק" מהמנהיגים החרדים – ומאידך גורר ביקורת רבה מכיוון האופוזיציה | במהלך הדיון בוועדה נרשמו עימותים רבים בין הנוכחים | בינתיים, ההתנגדות בקואליציה לחוק שגיבש ביסמוט הולכת ומתארכת, וכרגע אין רוב בכנסת להעברת החוק (חדשות)

עימות בוועדה בין האב השכול לחברי הכנסת (צילום: ערוץ הכנסת)

אחרי דחיות חוזרות ונשנות, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת דנה הבוקר (שני) ב שהציג יו"ר הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט. החוק קיבל את אישורו של ראש הממשלה נתניהו וזכה ל"אור ירוק" מהמנהיגים החרדים – ומאידך גורר ביקורת רבה בקרב משרתי המילואים ומכיוון האופוזיציה. במהלך הדיון בוועדה נרשמו עימותים רבים בין הנוכחים שתקפו את החוק מכיוונים שונים.

בינתיים, ההתנגדות בקואליציה לחוק הגיוס שגיבש ביסמוט גוברת וחברי כנסת מהציונות הדתית הודיעו בזה אחר זה שיתנגדו לנוסח החוק כפי שהוצג בוועדה. השר אופיר סופר נשא הצהרה לתקשורת במקביל לדיונים והודיע רשמית שיתנגד לחוק: "זהו חוק מביש, נטול אומץ לב – אצביע נגדו גם אם ראש הממשלה יפטר אותי מתפקידי". גם חבר סיעתו, משה סולומון הודיעו שלא יוכל לתמוך בחוק במתכונתו הנוכחית.

במקביל, דפנה ליאל דיווחה כי גורמים בסביבתו של ח"כ אבי מעוז אומרים כי בשונה מהנחת העבודה של הנהלת הקואליציה, המחשיבה את אצבעו כבטוחה בעד חוק הגיוס, תמיכתו בחוק אינה מובנת מאליה ולא מובטחת כלל, ח"כ מעוז יצביע לפי עקרונותיו וכפי שיורו לו רבותיו.

ח"כ מאיר פרוש מתנגד לחוק (צילום: ערוץ הכנסת)

גם ח"כ מאיר פרוש מיהדות התורה הודיע על התנגדותו לחוק המוצע. בדיון בוועדת החוץ והביטחון על חוק הגיוס אמר פרוש: "רבים פה לא מכבדים לומדי תורה, אבל אני גאה לייצג פה את לומדי התורה". לטענתו, "גיליתי שיש בדואים שלא מתגייסים, דרוזים שלא מתגייסים, ועוד כאלה שלא מתגייסים, אבל בלחץ היועמ"שית החוק הוא רק לחרדים. מציעים פה לפגוע בלומדי תורה. אני חושב שאת החוק הזה צריך לקרוע".

בעקבות דבריו, איציק בונצל, אביו של עמית ז"ל, לוחם סיירת הצנחנים שנפל בעזה, פנה בוועדת החוץ והביטחון לח״כ מאיר פרוש ומבקש ממנו להסתכל לו בעיניים. ח״כ פרוש השפיל את מבטו ולא הסכים להסתכל לו בעיניים.

האב השכול בונצל: "אני קורא לח"כ פרוש, תסתכל לי בעיניים, אדוני חושב שיכול להיות שהילדים שלי יסכנו את חייהם וימסרו את נפשם? אתה לא מסוגל אפילו להסתכל לי בעיניים.

אני קברתי את בני עמית, בזמן שיש במדינה חרדים שמסתובבים ברחובות ולא עושים כלום, לא אלה שלומדים תורה. הגיע הזמן שאתם תדרשו את השוויון הזה. מי שלומד שילמד ומי שלא, שיעלה על מדים ויתגייס לצבא. ובאותה נשימה, למה אתם לא מדברים על הערבים במדינת ישראל? את המגזר שחיי העל חשבוננו בזמן שהילדים שלנו זוחלים על החולות".

גם האב השכול חגי לובר אמר בוועדה: "קורא לחברי הקואליציה שהצבעתי בשבילה - תתנגדו לחוק. הוא מסוכן. הצבא צריך לוחמים ואתם יודעים את זה, אתם יודעים שהחוק לא מתחיל להתקרב לצרכי הצבא".

האב השכול פונה לח"כ פרוש (צילום: ערוץ הכנסת)

היו"ר המודח של הוועדה, ח"כ יולי אדלשטיין, שהודח מהעיסוק בחוק, הצטרף למתנגדי החוק ואמר בוועדה: "אני ניסיתי להגיע לחוק גיוס כדי לגייס. הנוסחה הזו וודאי לא תביא לגיוס אלא לפגיעה בביטחון המדינה כי הצרכים של צה"ל זה 12,000 חיילים במיידי. אם המטרה היא גיוס - כל החוק צריך להיראות אחרת".

ח"כ סולומון מודיע על התנגדותו לחוק (צילום: ערוץ הכנסת)

סגנית שר החוץ שר השכל שכבר הודיעה שתתנגד ותפעל להקמת גוש חוסם – התבטאה נגד החוק בחריפות בוועדה. לדבריה, "הנוסח של "חוק הגיוס" שהוצג היום, לא יגייס חרדי אחד בשנתיים הקרובות. נתנו פיתרון פוליטי לבעיה בטחונית, וזו התוצאה. חייבים לפתור את בעיית כח האדם בצה"ל לקראת העימות הבא, על מנת למנוע אסון.

במתווה הנוכחי החוק קבור, מפני שגם אני וגם 9 ח"כים נוספים מהקואליציה מתנגדים. לא ניתן יד לפגיעה בביטחון המדינה. תעשו חישוב מחדש".

מתווה הגיוס שהוכן לנוכחים בוועדה

מנגד, חברת הכנסת וולדיגר מסיעת הציונות הדתית שכבר הודיעה על התנגדותה, הבהירה מאוחר יותר כי תתיישר עם החלטת סיעתה. בפוסט ברשת X כתבה וולדיגר: "טיוטת חוק הגיוס איננה מושלמת, אני רוצה להאמין שכך היא לא תעלה. העומס על המילואים חייב להתחלק בין כל חלקי החברה הישראלית. אנחנו בסיעת הציונות הדתית נגבש יחד את העמדות שלנו ונביא חוק גיוס שיביא תוצאות בשטח".

7
אדלשטיין מציג עצמו כמי שנלחם למען גיוס אך למעשה כשל שוב בהבנת ההקשרים הפוליטיים והחברתיים של החוק. הצגת המספרים בלי פתרונות ממשיים היא גרסה ריקה של ביקורת אין פה הצעה מעשית או חלופה אמיתית
אסף
6
כאב האב מובן אך הוא מנצל את הפוליטיקה והרגש האישי כדי ללחוץ על חקיקה מה שמטשטש את השיקולים האמיתיים של חובת הגיוס והחברה כולה. שימוש בכאב אישי כדי ליצור לחץ ציבורי הוא דרמה רגשית ולא ניתוח הגיוני של צורכי הצבא והחברה
יאיר
5
להציג את עצמך כאילו נלחמת למען הגיוס בלי תוצאות ממשיות זה יומרני מילים ריקות לא מגייסות אף אחד רק ניסיון לא מספיק צריך פתרון מעשי אין כאן תוכנית רק הצהרה על כוונות
לפיד
4
לומר 'ניסיתי' בלי פתרון מעשי לא משכנע המציאות שלנו דורשת מעשים להתפאר בניסיון במקום בתוצאה זה לא מנהיגות
קובי
3
מתעלם מהעובדה שחלק מהחרדים משולבים במתכונת עבודה ולימוד מציג תרחיש אפוקליפטי על חוסר חיילים בלבד הטענה "כל החוק צריך להיראות אחרת" היא כללית מדי אין פירוט כיצד החוק יכול להיות מותאם למציאות החרדית
ישראל
2
סיבה שמראה שאדלשטיין לא יכול להיות מנהיג הוא מציג את עצמו כ"ניסה ונתקל בכישלון אך אין תוכנית מעשית מנהיג אמיתי מספק פתרונות לא רק מציג בעיות אינו מתייחס למגזרים שונים בחברה חרדים עובדים ולומדים נשים אוכלוסיות מיוחדות או לדרכים חלופיות לגיוס מנסה להפחיד את הציבור עם "פגיעה בביטחון המדינה" אך ללא בסיס
רוני
1
מספרים על "12,000 חיילים" לא מבוססים על תכנון מציאותי או ניתוח כוח אדם אין שום חלופה ספציפית לא תוכנית ואין לוח זמנים משפטים דרמטיים על "פגיעה בביטחון" משמשים ליצירת רגשות ולא לפתרון אמיתי אין התייחסות לערכים מוסריים או חינוכיים
יצחק ישראל

