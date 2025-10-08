אופטימיות זהירה בשיחות המו"מ לצד התנאי של חמאס לסיום המלחמה

המשא ומתן העקיף בין ישראל לחמאס נמשך היום (רביעי) בשארם א-שיח' במצרים, עם השתתפות בכירים מארה"ב, קטאר וטורקיה. המטרה היא להגיע להסכם שיאפשר את שחרור החטופים וליישם הפסקת אש ברצועת עזה.

חמאס מסר כי הוחלפו רשימות החטופים הנשמרים ברצועה מול רשימת אסירים שנמצאים בישראל. טאהר א-נונו, יועץ התקשורת של ראש הלשכה המדינית של חמאס, ציין: "משלחת חמאס הציגה חיוביות ואחריות. המתווכים עושים מאמצים להסרת כל מכשול ליישום הפסקת האש ורוח אופטימית שוררת בקרב כולם".

נשיא מצרים, א-סיסי, הזמין את נשיא ארה"ב טראמפ להיות נוכח בעת חתימת ההסכם, אם יושג. מהצד הישראלי מצטרף למו"מ השר רון דרמר, האחראי לשחרור החטופים, בעוד מחמאס משתתף בכיר הארגון ח'ליל אל-חיה.

בכירים אמריקנים הביעו אופטימיות ואמרו: "שליחי טראמפ לא יעזבו את מצרים בלי הסכם לשחרור החטופים וסיום הלחימה. נתניהו עשה עבודה מצוינת, אך עכשיו הגיע הזמן להשלמת העסקה".

עם זאת, חמאס מתעקש על שחרור החטוף האחרון רק לאחר נסיגה מלאה של צה"ל מרצועת עזה, דרישה הסותרת את מתווה טראמפ, שלפיו ישוחרר החטוף האחרון תוך 72 שעות מיישום העסקה. בנוסף, חמאס דורש שחרור מנהיגים פלסטינים בכירים וגופות מנהיגים לשעבר – דרישות שישראל דחתה בעבר.

לפי דיווחי חדשות 12, ההערכה במערכת הביטחון היא כי בימים הקרובים תתבהר תמונת המצב: האם יושג הסכם, או שהלחימה ברצועה תתחדש.