שחרור רבי מרצחים? זו ההבטחה שנתן נתניהו לבן גביר

ברקע הדיווחים על ההתקדמות לעסקה ודרישות החמאס כתנאי לקיום העסקה, הערב (ראשון) דווח כי נתניהו התחייב כי מרואן ברגותי וסמלי טרור נוספים לא ייכללו בין המשוחררים.

על פי הדיווח של מוטי קסטל בחדשות 14, בפגישה שהתקיימה אמש בירושלים, שנמשכה למעלה משעתיים, העלה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שורה של דרישות בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת האפשרות של יישום עסקת החטופים.

לפי גורמים שנכחו במפגש וצוטטו בדיווח, נתניהו הבהיר כי סמלי טרור, ובראשם מרואן ברגותי, לא ייכללו בשום שלב בעסקה – התחייבות שניתנה במפורש לבן גביר.

מוקדם יותר דווח כי חמאס דורש לשחרר גם מחבלי נוחבות שטבחו בבוקר שמחת תורה ונעצרו באותו בוקר נורא ובימים שאחרי. לפי הדיווח מדובר בכמאה או מאתיים מחבלים שעצורים בישראל ועדיין לא הובאו למשפט.

בישראל מתנגדים בתוקף לשחרור המחבלים הנתעבים שביצעו את הטבח הקשה ביותר ביהודים מאז השואה, והנושא צפוי להיות במוקד מחלוקת קשה בין ישראל לחמאס.

עוד דורשים בחמאס שחרור של המחבלים הכבדים ביותר מהאינתיפאדה השנייה, כולל המחבל הבכיר מרואן ברגותי שמרצה בישראל לא פחות מ-5 מאסרי עולם וארבעים שנות מאסר.