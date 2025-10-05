כיכר השבת
לא שילמו על מעשיהם

מזעזע: חמאס דורש לשחרר גם מחבלי נוח'בות שנעצרו בבוקר שמחת תורה

לפי דיווח בישראל, חמאס דורש את שחרורם של מחבלי הנוח'בות שנעצרו בישראל בבוקר שמחת תורה ובימים שאחרי | ישראל מתנגדת בתוקף לשחרורם של המרצחים השפלים, הדבר צפוי להיות נידון בחדרי המשא ומתן (חדשות) 

2תגובות
מחבלי נוח'בה כלואים בישראל (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

לפי דיווח מטריד של הכתב ירון אברהם ב-12, חמאס דורש לשחרר גם מחבלי נוחבות שטבחו בבוקר שמחת תורה ונעצרו באותו בוקר נורא ובימים שאחרי.

בישראל מתנגדים בתוקף לשחרור המחבלים הנתעבים שביצעו את הטבח הקשה ביותר ביהודים מאז השואה, והנושא צפוי להיות במוקד מחלוקת קשה בין ישראל לחמאס.

לפי הדיווח מדובר בכמאה או מאתיים מחבלים שעצורים בישראל ועדיין לא הובאו למשפט.

עוד דורשים בחמאס שחרור של המחבלים הכבדים ביותר מהאינתיפאדה השנייה, כולל המחבל הבכיר מרואן ברגותי שמרצה בישראל לא פחות מ-5 מאסרי עולם וארבעים שנות מאסר.

לפי דיווח של הכתב ברק רביד מפי גורם אמריקני שדיווח על המגעים לעסקת החטופים באופן כללי, "המצב נראה טוב" וכי הבכירים האמריקנים וויטקוף וקושנר לא יעזבו את מצרים "עד שתהיה עסקה".

0 תגובות

2
עדיף לשחרר אותם ואולי להרוג אותם בהזדמנות..כאן הרועצת ובג"ץ שומרים עליהם..
אלי
1
'בישראל מתנגדים נחרצות' נו... 'התנגדו נחרצות גם לדברים נוראים אחרים והתקפלו. זה מה שקורה כשנכנעים ולא עומדים על דברים חיוניים. לחץ גורר לחץ.
ברוק

