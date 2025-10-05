לפי דיווח מטריד של הכתב ירון אברהם ב-12, חמאס דורש לשחרר גם מחבלי נוחבות שטבחו בבוקר שמחת תורה ונעצרו באותו בוקר נורא ובימים שאחרי.

בישראל מתנגדים בתוקף לשחרור המחבלים הנתעבים שביצעו את הטבח הקשה ביותר ביהודים מאז השואה, והנושא צפוי להיות במוקד מחלוקת קשה בין ישראל לחמאס.

לפי הדיווח מדובר בכמאה או מאתיים מחבלים שעצורים בישראל ועדיין לא הובאו למשפט.

עוד דורשים בחמאס שחרור של המחבלים הכבדים ביותר מהאינתיפאדה השנייה, כולל המחבל הבכיר מרואן ברגותי שמרצה בישראל לא פחות מ-5 מאסרי עולם וארבעים שנות מאסר.

לפי דיווח של הכתב ברק רביד מפי גורם אמריקני שדיווח על המגעים לעסקת החטופים באופן כללי, "המצב נראה טוב" וכי הבכירים האמריקנים וויטקוף וקושנר לא יעזבו את מצרים "עד שתהיה עסקה".