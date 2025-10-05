כיכר השבת
הועברה פנייה לצלב האדום

רגע לפני העסקה: זה החשש בישראל מהצעד המסוכן שיעשה חמאס לחטופים

מתאם השבויים והנעדרים גל הירש ביקש מראש משלחת הצלב האדום שידרוש מחמאס שלא ייתן מזון רב מדי לחטופים לפני השחרור מחשש להזנת יתר שעלולה להעמיד אותם בסכנת חיים | הירש העביר מסמך מיוחד שערכו מומחי משרד הבריאות שקובע כיצד נכון להזין את החטופים לפני השחרור (מדיני)

שחרור חטופים (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

בשעות הגורליות טרם חתימת העסקה המתקדמת, בישראל חוששים כי חמאס ייתן לחטופים מזון רב מדי לפני השחרור כמו בעסקה הקודמת, והדבר עלול להעמיד את חייהם בסכנה.

על פי הדיווח של יולן כהן בחדשות 12, מתאם השבויים והנעדרים תת אלוף במיל' גל הירש ביקש מראש משלחת הצלב האדום ג'וליאן לריסון שידרוש מחמאס שלא ייתן מזון רב מדי לחטופים לפני השחרור מחשש להזנת יתר שעלולה להעמיד אותם בסכנת חיים. את הדברים אמר הירש לנציג הצלב האדום בפגישה שהתקיימה בין השניים הבוקר (ראשון).

על פי הדיווח, הירש העביר ללריסון מסמך מיוחד שערכו מומחי משרד הבריאות שקובע כיצד נכון להזין את החטופים לפני השחרור. בצלב האדום השיבו שיעשו כמיטב יכולתם להעביר את נוהלי התזונה האלה לידי חמאס.

את הדרישה העביר הירש בעקבות עדויות של שורדי שבי ששוחררו בעסקה הקודמת על כך שהשובים שלהם הגישו להם מזון רב באופן חריג לפני השחרור.

נוסף על כך, מכיוון שאנשי הצלב האדום יהיו הראשונים לפגוש את החטופים אחרי שיעברו מידי החמאס, הצלב האדום התבקש להגיע למעמד הזה עם כל הציוד הרפואי הנדרש להענקת טיפול וסיוע ככל שיידרש. בפגישה שנערכה בין השניים, הם דנו בנוסף גם בהיבטי תיאום ולוגיסטיקה של השחרור.

