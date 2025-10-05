ברקע הרחש בחש העולמי והדיווחים הרבים על התקדמות לקראת עסקה, והגעת המשלחות לקהיר, ראש הממשלה נתניהו מצנן את ההתלהבות ובראיון הערב (ראשון) אמר כי הוא "לא יכול להבטיח שחמאס יסכים לעסקה. מקווה שזה יקרה".

בראיון לערוץ euronews אמר נתניהו: "הסכמנו לעסקה, כמו כל העולם, זו הייתה התוכנית של טראמפ. חמאס אמרו שהסכימו לעסקה וכעת האחריות היא של חמאס".

לדברי נתניהו, "התוכנית כוללת שני שלבים - השלב הראשון הוא שחרור כל החטופים, ישראל תבצע נסיגה טקטית ותישאר בעזה. השלב השני - הפיכת עזה לאזור ללא נשק ופירוז חמאס, ועל זה יתקיים מו״מ".

נתנהו צינן את התלהבות ואמר: "אני לא יכול לומר אם חמאס יסכימו, אני חושב שזה אפשרי ואני מקווה שזה יקרה אבל אני לא יכול להבטיח שזה יקרה. אם זה לא יקרה - מה שהנשיא טראמפ אמר זה שהוא יגבה את ישראל באופן מלא כשהיא תפעל בכוח נגד חמאס". לדברי נתניהו, "בואו נקווה שנוכל לסיים את זה בדרך הפשוטה ולא בדרך הקשה".

דברי נתניהו מצטרפים לדבריו מוקדם יותר הערב של מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שאומנם אמר כי "90% מהפרטים" בעסקה כבר סגורים - אבל הדגיש כי לא ניתן להבטיח בוודאות שהיא תיסגר. למגעים התייחס הערב פעם נוספת נשיא ארה"ב טראמפ, ולשאלת כתב "כאן" אם תהיה גמישות בשיחות אמר שאין צורך בכך. "אבל תמיד יהיו שינויים", הוא הודה.

המו"מ יחל מחר במצרים - בשארם א-שייח - ולשכת נתניהו הודיעה הערב רשמית כי ראש הממשלה הורה על יציאתה. בהודעה נכתב כי בראש המשלחת עומד השר רון דרמר, אבל בהמשך נאלצה הלשכה להבהיר שדרמר לא ימריא מחר עם שאר חברי המשלחת למצרים.

בלשכה אמרו כי הוא ייצא לשם רק בהתאם להתפתחויות, וכנראה יגיע ביום שלישי - יחד עם השליח האמריקני סטיב וויטקוף וחתנו של טראמפ ג'ארד קושנר. בחלוף כחצי שעה כבר נשמעה הערכה חדשה - וגורמים המעורים בפרטים אמרו כי דרמר לא יגיע אחרי וויטקוף וקושנר למצרים, וכי ייתכן שהדבר יקרה רק ביום רביעי, כך על פי הדיווח ב-ynet.

עדכון: מקור בחמאס הכחיש בפני ערוץ "אל־ערבי" הקטארי את הדיווח שלפיו ארגון הטרור הסכים למסור את נשקו, ואמר כי "החדשות האלו מטעות, חסרות בסיס ושקריות".

מוקדם יותר אמר מקור בחמאס לרשת "אל-ערביה" הסעודית כי ארגון הטרור החל "לאסוף" את גופות החללים החטופים: "ביקשנו הפסקת הפגזות כדי להשלים את המשימה", אמר, אחרי שישראל כבר עצרה את הפעולות ההתקפיות ברצועה בסוף השבוע בהתאם לדרישת טראמפ.

לדברי המקור, "ישנה גמישות אמריקנית" בסוגיית החזרת החללים - כשכוונתו כנראה לטענות חמאס שלא ניתן לעמוד ביעד של שחרור כל החטופים בתוך 72 שעות, בעיקר החללים.

עוד אמר המקור כי חמאס קיבל ערבויות אמריקאיות, שהועברו דרך קטאר, שלפיהם ישראל תתחייב לא לפתח מחדש סבב לחימה ותואץ נסיגה מרצועת עזה כפי שנקבע בתוכנית. לדבריו, ערבויות אלה היו אחד הגורמים המרכזיים שסייעו לשכנע את ארגון הטרור להסכים להמשך יישום היוזמה. המקור גם ציין כי חמאס העביר למתווכים את הרשימות הרשמיות של החטופים החיים והחללים שיוצגו לצד הישראלי במהלך המשא ומתן, והבהיר כי ישראל "מודעת לחלוטין" למספרים המדויקים.