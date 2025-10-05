מקור בחמאס סיפר ל"אל ערביה/אל חדאת'" כי ארגון הטרור כבר החל לאסוף גופות של חטופים כהכנה למסירתן לפי התוכנית שהציע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

לפי אותו מקור, שנכח בשיחות עם מתווכים והציר המצרי, חמאס ביקש להשהות תקיפות אוויריות באזורים מסוימים בעזה כדי "להשלים את המלאכה בבטחה".

החלק המטריד ביותר בדיווח הוא התבטאות של המקור בנוגע לחטופים החיים. גורם הטרור הוסיף כי מסירת החטופים החיים תתבצע במחזור אחד בשלב אחד של ההסכם, בעוד שמסירת הגופות תיקח זמן רב יותר, וכי יש גמישות אמריקאית ביחס ללוח הזמנים בשל המורכבות בשטח.

מהדיווח נראה שחמאס מנסה למשוך זמן ב"איתור" הגופות ברצועה לפני שיוכרח לשחרר חטופים חיים תחת לחץ אמריקני.

עוד אמר המקור כי חמאס קיבל ערבויות אמריקאיות, שהועברו דרך קטאר, שלפיהם ישראל תתחייב לא לפתח מחדש סבב לחימה ותואץ נסיגה מרצועת עזה כפי שנקבע בתוכנית. לדבריו, ערבויות אלה היו אחד הגורמים המרכזיים שסייעו לשכנע את ארגון הטרור להסכים להמשך יישום היוזמה. המקור גם ציין כי חמאס העביר למתווכים את הרשימות הרשמיות של החטופים החיים והחללים שיוצגו לצד הישראלי במהלך המשא ומתן, והבהיר כי ישראל "מודעת לחלוטין" למספרים המדויקים.

גם ההתבטאות הזו מעלה סימני שאלה קשים אודות מספר החטופים החיים והחללים שחמאס מוכן לשחרר, בעוד בישראל יודעים לנקוב בבירור במספר החטופים החיים והחללים.

במסגרת ההסכמות שצוינו למתווך הסכים חמאס גם על פירוק הנשק במתווה מסוים: חמאס הסכים להעביר נשק בהדרגה לגוף פלסטיני‐מצרי שיוצב תחת פיקוח בינלאומי, "בצעד שמטרתו להבטיח סדר וביטחון פנימי בזמן המעבר". על פי המקור, עזיבת מנהיגי התנועה את רצועת עזה תישאר החלטה פרטית שלהם, ולפי אותה ערובה אמריקאית הם לא ייפגעו ולא יהיו מטרה לתקיפה אם יחליטו לעזוב.

המקור תיאר את המשא ומתן כצפוף ומהיר: חמאס, נאמר, מעוניין ליישם את תנאי ההסכם במהירות כדי לייצב הפסקת אש ולעבור לשלב המדיני. במקביל הביע המקור ביקורת כלפי הצד הישראלי וטען כי ניסיונות ממשיכים להכשיל את היוזמה באמצעות המשך ההפצצות וההרס; הוא הזהיר שחמאס לא יגרר למה שהוא כינה "מלכודת הצבאית של ישראל" והדגיש שהתנועה ניגשת ליוזמה מתוך "רצינות ואחריות לאומית".

באל-ערבייה אומרים כי תוכנית השלום שחשף הנשיא טראמפ לפני כשבוע לא כללה לוח־זמנים מדויק או מסלול ברור לנסיגה. ברשת הסעודית אומרים כי לפי התוכנית, כוחות ישראלים ייסוגו לקו מוסכם כדי להקל על שחרור החטופים וכי פעולות צבאיות יושעו עד שתתקיים ההסכמה לנסיגה הדרגתית ומלאה.