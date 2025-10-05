האלוף במיל' דוד זיני נכנס היום (ראשון) באופן רשמי לתפקיד ראש השב"כ, לאחר שמינויו אושר בממשלה ובג"ץ דחה את הבקשות להוציא צו ביניים להקפאת המינוי.

נשיא המדינה אירח אותו ואת משפחתו בבית הנשיא בירושלים, לרגל כניסתו לתפקיד, השניים מסרו הצהרה.

נשיא המדינה פתח את דבריו ואמר: ״אני שמח לארח אותך כאן אלוף במילואים דוד זיני ראש השב"כ הנכנס. אתה מתחיל את כהונתך במשימה לאומית חשובה, בתקופה מורכבת עם שלל אתגרים ומשימות. אתה מגיע עם ניסיון עצום בתחומי הביטחון ובתחומים שונים המשיקים לתחומי הביטחון ואני מכיר את האופי הטוב שלך ואת הכישורים שלך ואני בטוח שתצליח במשימתך. עיני כל העם נשואות אלייך - אנחנו רוצים ביטחון, אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים שלווה בחברה הישראלית, ואנחנו רוצים לשמור על תפקודה של החברה הישראלית ועל ערכיה של המדינה".

עוד אמר הנשיא: "השב"כ הוא ארגון עצום שאני עובד איתי לאורך שנים רבות וכל פעם מתפעם מחדש מיכולותיו, זאת הזדמנות לומר תודה לנשות ואנשי השב"כ שמידי יום ומידי שעה מצילים חיים ושומרים על מדינת ישראל ועל ביטחונה, ועושים מלאכת קודש בקיום האמרה ״צור ישראל וגואלו״.

לסיום אמר הנשיא: "אני מאחל לך הצלחה רבה. אנחנו ערב חג הסוכות ואני מאחל לכל בית ישראל מועדים לשמחה, חג שמח ומי ייתן ונראה בקרוב את החטופים שלנו בבית, הכי מהר שאפשר לטיב ביטחון ישראל המתחזק״.

ראש השב״כ הנכנס, דוד זיני אמר: ״הסברתי לילדים את הסמל שאנחנו עומדים פה לפניו, והסברתי להם מהי הממלכתיות שמוסד הנשיאות מסמל ומקיים בתפקידו האפוליטי שגדול מעל כל הפילוגים - מתוקף מה שגלינו פה לפני 2000 שנה - חזרנו רק מתוקף הביחד, מתוקף שורשינו העמוקים ועתידנו הגדול. נפעל בממלכתיות בנאמנות לעם הזה, למדינה הזאת, לערכיה, לכל גווניה וצדדיה בנאמנות מלאה ובאחדות גדולה, ומתוך רעות גדולה לביטחון המדינה ואזרחיה".

"באנו לפה", הוסיף זיני: "כדי לקבל את ברכתך ובהזדמנות הזו לומר לך שאנחנו נפעל לעשות הכל ולהיות שליחים נאמנים לעם הזה בכל כוחינו, כפי שעשינו עד היום. כולי תפילה שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה, שיהיה חג שמח לך לכל מדינת ישראל -לפצועינו, לשבויינו שיחזרו בשלום, ולכל משפחות הנופלים מזור ונחמה, ושבעזרת השם יהיה לנו ניצחון מלא וישוב השלום לביתנו בכל צדדיו וגווניו״.