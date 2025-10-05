נתניהו וטראמפ. שת"פ הדוק ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים ביום שישי האחרון, זמן קצר לאחר שארגון הטרור חמאס פרסם את תגובתו לתכנית טראמפ, שיחת טלפון "קשה ונחרצת" עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. כך חשף היום (ראשון) ברק רביד בערוץ 12.

לפי הדיווח, טראמפ האיץ בנתניהו שיתקדם עם העסקה למרות ההסתייגויות שחמאס טען שיש לו לתכנית. זאת בעוד ראש הממשלה, כך לפי בכיר ישראלי שצוטט בדיווח, ראה בתשובת חמאס שלילית לתכנית טראמפ. לפי הדיווח, טראמפ התקשר לנתניהו אחרי פרסום תגובת חמאס, ולפי שני בכירים אמריקנים נתניהו הביע - בניגוד למה שציפה טראמפ - הסתייגויות בנוגע לתשובת חמאס. אחד הבכירים סיפר שנתניהו אמר לטראמפ שעדיין אין סיבה לחגיגה, וכי תשובת חמאס הינה חסרת משמעות. בתגובה לכך אמר טראמפ לנתניהו - "מדוע אתה תמיד כל כך שלילי? זה ניצחון, תקח את זה". ושכל העולם ידע | אלי שרעבי על שער מגזין TIME חושף את סיפור 491 הימים בשבי חמאס דני שפיץ | 10:51 המסמך שמסעיר את שבדיה: מה באמת קרה לגרטה במעצר? יוסי נכטיגל | 09:09 עוד דווח, על פי שני בכירים אמריקנים, כי למרות השיחה הקשה, נתניהו וטראמפ הצליחו להגיע להסכמה ונתניהו מפגין גישה חיובית גלפי הניסיון של טראמפ להגיע לעסקה.

טראמפ ונתניהו בכניסה לבית הלבן ( צילום: אבי אוחיון / לע״מ )

אתמול השמיע נתניהו הצהרה מוקלטת לציבור ובה התייחס לתשובת חמאס. נתניהו אמר: "אנחנו על סף הישג גדול. מקווה שנוכל לבשר עוד בחג הסוכות על שחרור כל החטופים, החיים והחללים כאחד, בפעימה אחת. כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה. לאורך כל המלחמה היו כאלה שטענו ללא הרף שלא נוכל לקבל את כל החטופים בלי לסגת מהרצועה. אני סברתי אחרת ופעלתי אחרת".

עוד אמר נתניהו כי "בזכות הפעולות הנחושות ובזכות גבורת לוחמינו השבנו 207 מחטופינו אך לעולם לא וויתרתי על השבת כל החטופים. מעולם לא וויתרתי גם על השגת יתר מטרות המלחמה. כפי שאמרתי לחטופים כשפניתי אליהם באופן ישיר מעל בימת האו״ם, לא שכחנו אתכם, אפילו לא לרגע".

נתניהו סיפר כי "לאורך כל המלחמה רעייתי ואני נפגשנו עם משפחות החטופים. ראינו את הכאב שלהם, שמענו את הסבל שלהם, ואנחנו שותפים לתפילות שלהם שבקרוב יחבקו את יקיריהם ומשפחות החטופים החללים יוכלו להביא את יקיריהם, יקירנו, לקבר ישראל".

"כדי להחזיר את 48 החטופים הנותרים הנחיתי את צה"ל להיכנס למעוז החשוב של החמאס - העיר עזה. במקביל תיאמתי עם הנשיא טראמפ מהלך מדיני שבו במקום שישראל תבודד, חמאס יבודד".

לדבריו, "שומע שיש כאלה שאומרים שהחמאס היה מוכן כבר לפני שנה לשחרר את כל חטופינו מבלי שניסוג באופן מלא מהרצועה. זה פשוט שקר. מה שהביא את השינוי בעמדת חמאס זה הלחץ המדיני והצבאי שהפעלנו".

לדברי נתניהו, "בזכות התמיכה הרבה שקיבלתי מכם, אזרחי ישראל, ובזכות גבורת לוחמינו, עמדתי מול לחצים אדירים מבית ומן החוץ להפסיק את המלחמה ולהיכנע לתכתיבי החמאס. אתם יודעים מה היה קורה אז. היינו יוצאים מעזה כמעט ללא שום הישג. לא היינו נכנסים לרפיח ומשתלטים על ציר פילדלפי ובכך עוצרים את כל האפשרות להכניס נשק לרצועה. לא היינו מחסלים את טניה, סינואר, דף, נסראללה. לא היינו מביאים למיטוט משטר אסד ושבירת ציר הרשע של איראן.

"ומעל הכול, מעל הכול, לא היינו מסירים את האיום הקיומי של פצצות גרעין וטילים בליסטיים מצד איראן, הישג שיירשם בתולדות ישראל וגם בתולדות העמים. אני מודה לידידי, ידידנו, הנשיא טראמפ, שסייע לפעולה ההיסטורית הזו כששיגר את מטוסי ה-B2 להפציץ את המתקן הגרעיני בפורדו, ואני מודה לו על תמיכתו האיתנה".

נתניהו הוסיף ואמר: "היו כאלה שאמרו שלא נצליח לשחרר את כל חטופינו בלי נסיגה מלאה מהרצועה. אז אני אומר לכם - זה יקרה, בקרוב. הנחיתי את הצוותים לצאת למצרים כדי לסגור את הפרטים האחרונים. הכוונה היא לתחום את המו״מ הזה בימים בודדים".

לדבריו, "טראמפ אמר בבירור: לא נסבול תרגילי משיכת זמן והתחמקות. בשלב השני החמאס יפורק מנשקו והרצועה תפורז. או שזה יושג בדרך מדינית או בדרך מדינית, לפי תוכנית טראמפ, או בדרך צבאית, על ידינו. גם את זה אמרתי בוושינגטון. או שזה יושג בדרך הקלה, או שזה יושג בדרך הקשה. אבל זה יושג".

לסיום אמר: "אני מודה ללוחמי צה״ל וכוחות הביטחון. אתם גיבורים. אני מצדיע לכם. אני מחבק את המשפחות השכולות שהקריבו את היקר מכול ואת הפצועים בגוף ובנפש שהקריבו כל כך הרבה. אני מאחל להם החלמה מהירה ושלמה. כל מה שהשגנו, בזכות כולכם השגנו. וכך גם אתם, אזרחי ישראל. אתם, שגיליתם עמידה איתנה ואורך רוח בימים קשים מאוד. יחד הרחקנו את תוכניות ההשמדה של אויבינו מעזה לרפיח, מבירות ועד דמשק, מתימן ועד טהרן. יחד הסגנו הישגים גדולים מאוד. מניצחון לניצחון אנחנו משנים יחד את פני המזרח התיכון, ויחד נמשיך לפעול כדי להבטיח את נצח ישראל. כנאמר במקורותינו, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק".