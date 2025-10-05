כיכר השבת
"מיני דרמה" | זה הדובר שעבר מהסערות של הגיוס ליו"ר המפלגה הבכיר מהאופוזיציה

מעין סימון דוברו של ח"כ יולי אדלשטיין, מי שהיה מוכר בעיקר סביב סערת 'חוק הגיוס' - עוזב את הליכוד לטובת מפלגתו של יו"ר המפלגה הבכיר מהאופוזיציה | "היו אלה ארבע שנים מלאות אתגרים, אני מלא תחושת שליחות" (פוליטי)

איווט ליברמן (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

מהליכוד לישראל ביתנו: מעין סמון, דוברו של יו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר ח"כ יולי אדלשטיין, סיום היום (ראשון) את תפקידו - לאחר למעלה מארבע שנות כהונה.

סימון ששימש כדוברו של אדלשטיין בתקופה בה סערו הרוחות סביב חקיקת חוק הגיוס, צפוי לעבור בקרוב לעבר הגו'ב הבא ולהצטרף כדוברו של , ח"כ אביגדור ליברמן.

מעין סמון אמר לאחר סיום תפקידו: "אני מבקש להודות לח"כ יולי אדלשטיין על האמון, היחס וההשראה. היו אלה ארבע שנים מלאות אתגרים, רובן בקודש הקודשים של הביטחון הישראלי".

לדבריו: "הבאנו הישגים רבים, דוגמת ביטול ההתיישבות בצפון השומרון, ואבן הפינה לריבונות אמיתית וברת קיימא. סיכלנו והוצאנו מחוץ לחוק את תומכי הטרור של אונר"א. אלה מצטרפים לשורה ארוכה של הישגים ביטחוניים חסרי תקדים, שמסיבות מובנות אינני יכול לפרטם. אני יודע שהצלנו חיים רבים, ושמרנו על החיילים הגיבורים שלנו כאילו היו ילדינו שלנו".

סימון אף הוסיף: "אני גאה בו ובדרך שעשינו יחד, נלחמנו מול כוחות רבים, וניצחנו. כעת, אני נכנס לתפקידי כדוברו של יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, אני מלא תחושת שליחות ותקווה כי נעמוד בהן כולנו – למען מדינת ישראל ועתידה".

