משרד החוץ הודיע היום (שבת) כי 137 פעילים נוספים מהמשט לעזה גורשו מישראל ובהם גם "הפעילה הסביבתית" השבדית גרטה טונברג. לפי משרד החוץ הטורקי, 137 המגורשים הועלו על טיסת טורקיש איירליינס מישראל, שנחתה אחר הצהריים באיסטנבול. מדובר במטוס הראשון של טורקיש שנוחת בישראל לאחר שנתיים.

מדובר באזרחים של ארצות הברית, איטליה, בריטניה, ירדן, כווית, לוב, אלג'יריה, מאוריטניה, מלזיה, בחריין, מרוקו, שוויץ, תוניסיה וטורקיה.

לדברי משרד החוץ, "האנשים הללו הגיעו תחת מסווה של 'סיוע הומניטרי', אך מעשיהם, סירובם להצעות ישראל, איטליה ויוון להעביר את הסיוע בדרכי שלום, וכמות הסיוע הקטנה שנשאו בפועל - מוכיחים שמטרתם האמיתית הייתה פרובוקציה בשירות חמאס, לא סיוע הומניטרי".

גרטה גוטנברג פעילת האקלים שנעצרה במשט לעזה "סומוד" אמר לגורמים בשוודיה כי היא "מטופלת בצורה נוקשה בבית הסוהר הישראלי". כך לפי תכתובת שפורסמה ב"גרדיאן" הבריטי ונשלחה למשרד החוץ בשוודיה.

לפי הדיווח, גרטה טענה שהוחזקה בתא נגוע פשפשים, סבלה מהתייבשות וממחסור במים ובמזון, ושישבה "שעות ארוכות על משטחים קשים".

ב"גרדיאן" דווח עוד כי עצור נוסף טען שהכוחות הישראליים אילצו את טונברג להצטלם כשהיא מחזיקה דגלים, לא ברור של איזו מדינה. במשרד החוץ השבדי נמסר כי נציג מטעמו ביקר אותה בכלא קציעות, שם סיפרה על התנאים שבהם הוחזקה ועל כך שהתבקשה לחתום על מסמך שלא הבינה את תוכנו.

במקביל, על פי הדיווח ברויטרס, כמה מהפעילים טענו כי "נעצרו באלימות" ונכבלו באזיקונים כשהם כורעים על ברכיהם במשך שעות. ארגון "עדאלה", שמעניק סיוע משפטי לחלק מהעצורים, טען כי נשללה מהם גישה לעורכי דין, מים ותרופות. מנגד, משרד החוץ ציין כי כל העצורים "בריאים ושלמים" וכי ישראל פועלת להשלמת ההחזרות בהקדם האפשרי.