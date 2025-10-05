כיכר השבת
"גם הם "להבדיל" בכלא"

גולדקנופף תוקף את שחרור 250 הרוצחים ומבקש לשחרר עריקים חרדים - במכתב אחד

יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף שלח מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ובירך על קידום העסקה לשחרור החטופים | גולדקנופף כתב כי לאור המחיר הבלתי נסבל הכולל שחרור של כ־250 מחבלים, "מוטלת על המדינה האחריות להבטיח כי שחרורם לא יהווה איום על בטחון אזרחי ישראל" | במקביל קרא לראש הממשלה לפעול לשחרור העריקים החרדים (פוליטי, חרדים)

2תגובות
השר לשעבר יצחק גולדקנופף (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

יו"ר סיעת יהדות התורה השר שעבר שיגר הערב (ראשון) לראש הממשלה בו הוא מברך על קידום העסקה לשחרור החטופים, ומביע תקווה לראותם שבים לביתם עוד במהלך חג הסוכות – חג השמחה והאחדות.

לדבריו, "אנו מתפללים יחד עם כל בית ישראל שאכן נזכה לראותם עוד בחג הסוכות הזה חג שמחתינו ולתת מזור ותקווה לעם היושב בציון".

גולדקנופף כתב במכתבו כי לאור המחיר הבלתי נסבל שנקבע בעסקה וכולל שחרור של כ־250 מחבלים ״עם דם על הידיים״ - דבר הפוגע קשות במשפחות השכולות ובנפגעי הטרור, מוטלת על המדינה האחריות להבטיח כי שחרורם לא יהווה איום על בטחון אזרחי ישראל.

המכתב של גולדקנופף

לסיום דבריו קורא יו״ר יהדות התורה לראש הממשלה לפעול לשחרור העריקים החרדים, כדי שגם הם יוכלו לחגוג את חג הסוכות בשמחה ובשלום יחד עם משפחותיהם.

לדבריו, הוא מבקש "להזכיר אודות לומדי התורה שניצודו ע"י גורמי האכיפה בעוון לימוד תורה, היושבים גם הם 'להבדיל' בכלא הישראלי בימי החגים המקודשים לנו. אבקשך לפעול מיד ולשחרר אותם".

0 תגובות

2
אם אין דעת - הבדלה מניין ?
יוסי
1
הרב גולדקנופף אין כמוך תילך עד הסוף
אלי

