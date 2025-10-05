השר לשעבר יצחק גולדקנופף ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

יו"ר סיעת יהדות התורה השר שעבר יצחק גולדקנופף שיגר הערב (ראשון) לראש הממשלה בו הוא מברך על קידום העסקה לשחרור החטופים, ומביע תקווה לראותם שבים לביתם עוד במהלך חג הסוכות – חג השמחה והאחדות.

לדבריו, "אנו מתפללים יחד עם כל בית ישראל שאכן נזכה לראותם עוד בחג הסוכות הזה חג שמחתינו ולתת מזור ותקווה לעם היושב בציון". גולדקנופף כתב במכתבו כי לאור המחיר הבלתי נסבל שנקבע בעסקה וכולל שחרור של כ־250 מחבלים ״עם דם על הידיים״ - דבר הפוגע קשות במשפחות השכולות ובנפגעי הטרור, מוטלת על המדינה האחריות להבטיח כי שחרורם לא יהווה איום על בטחון אזרחי ישראל.

המכתב של גולדקנופף

לסיום דבריו קורא יו״ר יהדות התורה לראש הממשלה לפעול לשחרור העריקים החרדים, כדי שגם הם יוכלו לחגוג את חג הסוכות בשמחה ובשלום יחד עם משפחותיהם.

לדבריו, הוא מבקש "להזכיר אודות לומדי התורה שניצודו ע"י גורמי האכיפה בעוון לימוד תורה, היושבים גם הם 'להבדיל' בכלא הישראלי בימי החגים המקודשים לנו. אבקשך לפעול מיד ולשחרר אותם".