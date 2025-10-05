כיכר השבת
"בגלל שירה עם תיירים"

הח"כ לשעבר המשמש כמדריך טיולים קיבל צו הרחקה מההר, זה הצעד שנקט

ח"כ לשעבר יהודה גליק מי שעולה בתקופות האחרונות עם קבוצות תיירים להר הבית, קיבל צו הרחקה מהר הבית למשך כלל ימי חג הסוכות | במשטרה טענו כי גליק מורחק מההר בשל העבודה שעלה לאחרונה להר ושר ביחד עם קבוצות מטיילים, גליק בתגובה עתר לבג"ץ (חדשות)

'כיפת הסלע' בהר הבית (צילום: Jamal Awad/Flash90)

יממה לפני חג הסוכות: חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק, הגיש היום (ראשון) עתירה דחופה לבג"ץ נגד הכוונה למנוע את כניסתו להר הבית, בגלל ששר בהר ביחד עם קבוצת תיירים שביקרו בהר.

גליק המיוצג על ידי עו"ד יהודה פואה ציין בעתירה כי הינו מדריך ותיק בהר הבית מורה דרך ופעיל שלום עולמי.

לדבריו: במהלך השבועות האחרונים אויים גליק מספר פעמים כי ימנעו ממנו הדרכות לקבוצות תיירים אך הדבר בוטל, אך הבוקר ביציאה מהר הבית קיבל גליק צו שימוע והרחקה מהר למשך כל ימי החגים בטענה ששר בהר הבית במהלך השבוע שעבר.

גליק טען בתגובה כי כי ידוע שבהוראת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ניתן לשיר בהר הבית, אך לטענת קצין במקום השירה מותרת רק ליהודים ולא לקבוצות תיירים.

גליק שתכנן להדריך קבוצות רבות מרחבי העולם בהר הבית במהלך החג הקרוב, עתר כאמור לבג"ץ בדרישה דחופה לביטול השימוע. גליק ציין את הפגיעה החמורה בחופש העיסוק שלו שהינה כחלק מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואף טען כי נערך כבר ואף שכר חדרים במלון העיר העתיקה כדי שיוכל להדריך את העולים במהלך החג.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר