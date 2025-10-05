יממה לפני חג הסוכות: חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק, הגיש היום (ראשון) עתירה דחופה לבג"ץ נגד הכוונה למנוע את כניסתו להר הבית, בגלל ששר בהר ביחד עם קבוצת תיירים שביקרו בהר.

גליק המיוצג על ידי עו"ד יהודה פואה ציין בעתירה כי הינו מדריך ותיק בהר הבית מורה דרך ופעיל שלום עולמי.

לדבריו: במהלך השבועות האחרונים אויים גליק מספר פעמים כי ימנעו ממנו הדרכות לקבוצות תיירים אך הדבר בוטל, אך הבוקר ביציאה מהר הבית קיבל גליק צו שימוע והרחקה מהר למשך כל ימי החגים בטענה ששר בהר הבית במהלך השבוע שעבר.

גליק טען בתגובה כי כי ידוע שבהוראת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ניתן לשיר בהר הבית, אך לטענת קצין המשטרה במקום השירה מותרת רק ליהודים ולא לקבוצות תיירים.

גליק שתכנן להדריך קבוצות רבות מרחבי העולם בהר הבית במהלך החג הקרוב, עתר כאמור לבג"ץ בדרישה דחופה לביטול השימוע. גליק ציין את הפגיעה החמורה בחופש העיסוק שלו שהינה כחלק מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואף טען כי נערך כבר ואף שכר חדרים במלון העיר העתיקה כדי שיוכל להדריך את העולים במהלך החג.