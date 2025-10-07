כיכר השבת
אולי אתם מכירים?

החיילים נכנסו לבית בעזה ביום הכיפורים - ומצאו שם ספר קודש מסתורי 

חיילי צה"ל שלחמו ביום הכיפורים האחרון בעזה נכנסו לאחד הבתים ומצאו שם ספר קודש | על הספר נכתב שם יהודי, שם ערבי וחותמת של ישיבת ויז'ניץ | התעלומה טרם נפתרה (חדשות)  

חיילי צה"ל שלחמו בעיצומו של יום הכיפורים ה'תשפ"ו הופתעו לגלות ספר קודש באחד הבתים אליו נכנסו ב במסגרת הלחימה.

לפי התיאור של החייל, על הספר "זכרו תורת משה" נכתב שמו של הבעלים "חנן ספקטור", לצד חותמת של ישיבת דמשק אליעזר ויז'ניץ.

החייל הוסיף כי לצד הכיתובים בלשון הקודש, הופיע גם כיתוב בערבית עם השם הערבי כמאל חזיז.

לפי התיאור, החיילים הוציאו את הספר מהבית העזתי לפני שניתנה ההוראה להשמיד את המבנה כולו ובכך הצילו את הספר מביזיון.

לא ברור אם הספר הגיע לעזה במסגרת מתקפת השבעה באוקטובר או שמא עוד קודם לכן.

החייל פנה לציבור בפוסט וביקש: "אנחנו ממש רוצים להבין קצת מה הסיפור, איך הספר הגיע לשם, ואולי אפילו להחזיר אותו לבעליו.

אם יש מישהו שמכיר חנן ספקטור, יש לו קשר לישיבה, או יש לו דרך כלשהי לעזור לנו אשמח. תודה רבה!"

