"שיחת ההתנצלות" של ראש הממשלה בנימין נתניהו בפני קטאר לפני כמעט שבועיים, במהלך פגישתו עם הנשיא טראמפ בבית הלבן - ממשיכה לעורר הדים בעולם.

היום (רביעי) התייחסה לשכת ראש הממשלה לתוכן הדברים שאמר נתניהו בפני הקטארים וטענה כי איש לא קבע אותם זולת ראש הממשלה וצוותו המקצועי.

"מדובר בפייק ניוז. דברי ראש הממשלה נתניהו בשיחתו עם ראש ממשלת קטר נקבעו על ידי ראש הממשלה בהתייעצות עם צוותו המקצועי בלבד", נמסר.

התגובה מגיעה בעקבות דיווח שפורסם, מוקדם יותר היום, באתר פוליטיקו האמריקני, ובו נטען כי הבית הלבן הוא שניסח את ההתנצלות של נתניהו.

עוד דווח כי הקטארים עצמם אישרו את הנוסח, שנקבע מבעוד מועד על ידי הבית הלבן. טראמפ, לפי הדיווח, דרש מנתניהו שיקריא את הנוסח המוכן.

כמו כן דווח כי בזמן ההתנצלות נכח בחדר דיפלומט קטארי, שעקב מקרוב אחרי ההתרחשות, כדי לוודא שנתניהו לא חורג מן המילים שנכתבו לו.

כאמור, בלשכת נתניהו הכחישו את הדבר מכל וכל. בהמשך התגובה מסרו כי "ביחס לגורם הקטארי, זה נכח רק במהלך השיחה בהזמנת הצוות האמריקני, ולא היה שום קשר עם הצוות הישראלי".