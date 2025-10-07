כיכר השבת
החתן חוזר לכותרות

הישיבה המיוחדת שהתקיימה היום בבית הלבן - רגע לפני שליחת הבכירים למצרים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כינס היום מספר בכירים בבית הלבן לשיחה אודות העסקה לשחרור החטופים והמשא ומתן מול חמאס | היום המריאו מארה"ב לקהיר ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, מחר הם יגיעו לשארם א-שייח' ויצטרפו באופן רשמי לשיחות | נשיא ארה"ב הביע אופטימיות להגיע לעסקה כבר בקרוב (חדשות) 

ג'ארד קושנר (צילום: omer Neuberg/Flash90)

נשיא ארצות הברית כינס היום (שלישי) ישיבה מיוחדת עם בכירי ממשלו, במטרה לבחון את מצב השיחות על עסקת שחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה. הדיון התקיים שעות ספורות לפני ששליחיו הבכירים, סטיב וויטקוף וג׳ארד קושנר, המריאו לקהיר ומשם לשארם א־שייח', כדי ליטול חלק בסבב נוסף של מגעים בתיווך מצרים. שני גורמים המעורים בפרטים אמרו כי מדובר בשלב מכריע במאמצי התיווך האמריקניים.

לפי גורמים מדיניים בוושינגטון ובירושלים שצוטטו בכלי תקשורת ישראליים, טראמפ נחוש להביא לסיום המשא ומתן בתוך ימים ספורים ולהתחיל ביישום ההסכם, שצפוי לכלול את שחרורם של 48 החטופים הנותרים בעזה ואת הפסקת האש שתסיים את המלחמה. לדבריהם, שני הצדדים קרובים מאי פעם להבנות שיכולות להביא לפריצת דרך של ממש, שנתיים לאחר מתקפת חמאס ב־7 באוקטובר.

ביום שני אמר טראמפ לכתבים כי הוא מעריך ש"יש לנו סיכוי ממש טוב להשיג עסקה". גורמים בממשל מוסיפים כי השיחות האחרונות התמקדו בעיקר בפרטים טכניים ובמיפוי הפערים האחרונים, וכי ההכרעות הפוליטיות צפויות להתקבל רק עם נחיתת וויטקוף וקושנר בשארם ביום רביעי בבוקר.

לצד הנשיא בדיון השתתפו סגן הנשיא ג׳יי־די ואנס, שר החוץ מרקו רוביו וראש הסגל בבית הלבן סוזי וויילס. לפי אחד המשתתפים, וויטקוף וקושנר הציגו בפני טראמפ סקירה עדכנית על מצב המשא ומתן העקיף ועל המסרים שהתקבלו מהמתווכים המצריים, הקטארים והטורקים.

