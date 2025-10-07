טראמפ חותם, אילוסטרציה ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלח היום (שלישי) מכתב לפורום משפחות החטופים והנעדרים, שבו הודה להם על המלצתם עליו לוועדת פרס נובל לשלום והביע הזדהות עמוקה עם סבל המשפחות מאז אירועי 7 באוקטובר.

במכתב שנשלח גם בשם רעייתו מלניה כתב טראמפ: "מלניה ואני שולחים את תודתנו הכנה ביותר לפורום משפחות החטופים והנעדרים על מכתבכם לוועדת פרס נובל לשלום, שבו הצעתם את מועמדותי לפרס." בהמשך התייחס טראמפ לאירועים שפתחו את המלחמה בעזה וכתב: "מאז האירועים המתועבים של 7 באוקטובר 2023, שבהם משפחות נקרעו לגזרים, ילדים נתלשו מזרועות הוריהם, ואנשים חפים מפשע נורו ונרצחו – אני נחוש להחזיר את כל החטופים הביתה ולהבטיח את השמדתו המוחלטת של חמאס, כדי שמעשים מזוויעים כאלה לעולם לא יחזרו על עצמם. התמונות הבלתי נתפסות הללו נצרבו בזיכרוננו, ולעולם לא נשכח אותן."

( צילום: הבית הלבן )

טראמפ הוסיף כי הוא ועמיתיו בממשל הושפעו עמוקות מהעוצמה שגילו בני המשפחות: "כל הממשל שלי הושפע מכך שבמהלך כאב וסבל שאי־אפשר לדמיין – לאחר שנתיים שבהן אינכם יודעים היכן יקיריכם – המשכתם לספר את סיפוריהם ולהיאבק בשמם."

בהמשך הדגיש טראמפ את מחויבותו להמשך הלחימה באנטישמיות ולמדיניות חוץ שתושג מעמדת כוח: "דעו כי אנו נשארים מחויבים בכל מאודנו להביא לסיום הסכסוך הזה ולשים קץ לגלי האנטישמיות, בארץ ובעולם. כנשיא, אני מחויב לחלוטין ואעבוד ללא ליאות להשיב מדיניות חוץ של שלום מתוך עוצמה, שתשים סוף לשנות המלחמות האינסופיות – לא רק במזרח התיכון, אלא ברחבי העולם. אנו רואים לנגד עינינו עתיד שבו הטרור והדם ישקטו, גם באומות שסועות על ידי סכסוכים שנמשכים עשרות ואף מאות שנים."

בסיום כתב טראמפ ברכה אישית: "מי ייתן וא-לוהים יברך אתכם ואת יקיריכם, וימשיך לברך את ארצות הברית ואת מדינת ישראל, כאשר אנו מתפללים שהסכסוך הזה יגיע לקיצו בימים הקרובים – ואם לא כך, אז בדרך אחרת."