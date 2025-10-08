כיכר השבת
הציטוטים נחשפים

נתניהו כינס את השרים הבכירים שעות אחרי המתפקה, דרעי שאל: "כמה חטופים יש?"

במלאות שנתיים למתקפת הפתע הרצחנית של חמאס, מתפרסמים לראשונה ציטוטים מהישיבה הדרמטית שכינס רה"מ נתניהו בשמחת תורה, שעות לאחר שהמתקפה החלה (חדשות)

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

שנתיים למתקפת הפתע: ראש הממשלה, , כינס בשמחת תורה בצהריים, שעות לאחר שהחלה מתקפת הפתע הרצחנית של חמאס, דיון מצומצם עם שרים בכירים וראשי מערכת הביטחון.

"הייתי במצבים כאלה", אומר נתניהו לשר הביטחון בדרכם לישיבה הראשונה שמתכנסת לדון במלחמה שפרצה ומוסיף: "הדרך היחידה לצאת מזה היא שנשמור זה על זה וניתן גיבוי זה לזה".

העיתונאי ירון אברהם חשף אמש בחדשות 12 את הציטוטים הדרמטיים מהישיבה שכינס ראש הממשלה לדון במתקפת הפתע, כשתמונת המצב עדיין לא הייתה ברורה והשרים הוזעקו מבתיהם, כך גם יו"ר ש"ס, .

הרמטכ"ל הרצי הלוי אומר במהלך הדיון: "אסור לנו לחבר את השבויים והנעדרים לתכלית. זה צריך להיות הלקח ממלחמת השנייה".

אריה דרעי שואל: "כמה חטופים יש? כמה שבויים? כמה בני ערובה?, ראש השב"כ רונן בר משיב: "14 חיילים ו-28 אזרחים ועוד עשרות מנותקי קשר". ראש אגף המבצעים האלוף עודד בסיוק מוסיף: "יש 169 מנותקי קשר בסך הכול".

השר מבקש לדבר ומעיר: "חטופים, בני ערובה, שבויים - להתעלם! אי אפשר להתנהל במחשבה שכזו".

שר הביטחון יואב גלנט משיב: "הנחיתי את צה"ל. אין שיג ושיח ואין העברת מסרים לחמאס. בלי שום מו"מ. הם ידברו איתנו רק כשיהיו על הרצפה, עם הראש מתחת למים. עד אז, כל מטרה חוקית ברצועת עזה תיתקף".

בהמשך היום, בשעה 18:00,מתכנסת ישיבת הממשלה הראשונה. הרמטכ"ל הלוי פונה לשרים בישיבה: "אל תחפשו תמונה תודעתית, אני חש שאתם מחפשים כבר עכשיו לתמונת ניצחון. אין כאן חיבור בין מעשים למעשיות. אנחנו מציעים תכלית פעולה, אלו המרכיבים שלה: ייצוב מצב בהגנה - לסגור את הגבול; שלילת יכולות צבאיות ושלטוניות ושינוי הסכמי הביטחון; יצירת הרתעה - הם טעו! גם התגובה שלנו לא תהיה פרופורציונלית; שבויים (לקח ממלחמת לבנון השנייה) - לא בתכלית הפעולה אבל זה מצפין ומכווין אותנו". 

