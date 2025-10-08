שנתיים למתקפת הפתע: ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כינס בשמחת תורה בצהריים, שעות לאחר שהחלה מתקפת הפתע הרצחנית של חמאס, דיון מצומצם עם שרים בכירים וראשי מערכת הביטחון.

"הייתי במצבים כאלה", אומר נתניהו לשר הביטחון יואב גלנט בדרכם לישיבה הראשונה שמתכנסת לדון במלחמה שפרצה ומוסיף: "הדרך היחידה לצאת מזה היא שנשמור זה על זה וניתן גיבוי זה לזה".

העיתונאי ירון אברהם חשף אמש בחדשות 12 את הציטוטים הדרמטיים מהישיבה שכינס ראש הממשלה לדון במתקפת הפתע, כשתמונת המצב עדיין לא הייתה ברורה והשרים הוזעקו מבתיהם, כך גם יו"ר ש"ס, אריה דרעי.

הרמטכ"ל הרצי הלוי אומר במהלך הדיון: "אסור לנו לחבר את השבויים והנעדרים לתכלית. זה צריך להיות הלקח ממלחמת לבנון השנייה".

אריה דרעי שואל: "כמה חטופים יש? כמה שבויים? כמה בני ערובה?, ראש השב"כ רונן בר משיב: "14 חיילים ו-28 אזרחים ועוד עשרות מנותקי קשר". ראש אגף המבצעים האלוף עודד בסיוק מוסיף: "יש 169 מנותקי קשר בסך הכול".

השר בצלאל סמוטריץ' מבקש לדבר ומעיר: "חטופים, בני ערובה, שבויים - להתעלם! אי אפשר להתנהל במחשבה שכזו".

שר הביטחון יואב גלנט משיב: "הנחיתי את צה"ל. אין שיג ושיח ואין העברת מסרים לחמאס. בלי שום מו"מ. הם ידברו איתנו רק כשיהיו על הרצפה, עם הראש מתחת למים. עד אז, כל מטרה חוקית ברצועת עזה תיתקף".

בהמשך היום, בשעה 18:00,מתכנסת ישיבת הממשלה הראשונה. הרמטכ"ל הלוי פונה לשרים בישיבה: "אל תחפשו תמונה תודעתית, אני חש שאתם מחפשים כבר עכשיו לתמונת ניצחון. אין כאן חיבור בין מעשים למעשיות. אנחנו מציעים תכלית פעולה, אלו המרכיבים שלה: ייצוב מצב בהגנה - לסגור את הגבול; שלילת יכולות צבאיות ושלטוניות ושינוי הסכמי הביטחון; יצירת הרתעה - הם טעו! גם התגובה שלנו לא תהיה פרופורציונלית; שבויים (לקח ממלחמת לבנון השנייה) - לא בתכלית הפעולה אבל זה מצפין ומכווין אותנו".