כבר לא במושב האחורי: נתניהו וראש השב"כ הטרי נפגשו | צפו 

(צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ)
לראשונה מאז נכנס באופן רשמי לתפקידו, נפגש היום (ראשון) ראש הממשלה נתניהו עם ראש השב"כ הנכנס האלוף דוד זיני.
ראש הממשלה איחל לו הצלחה בתפקידו החדש והמאתגר.
בפגישה האישית אמר ראש הממשלה לזיני: ״יש הרבה עבודה, ואני מאחל לך הצלחה עצומה. הצלחתך - ביטחון המדינה״.
כזכור, מוקדם יותר היום בירך ראש הממשלה נתניהו את האלוף זיני לרגל כניסתו לתפקיד החדש:
"אני מברך את ראש השב״כ הנכנס אלוף (במיל') דוד זיני ומאחל לו הצלחה במשימה האדירה שעומדת בפניו.
תודה מיוחדת ל-ש', מ"מ ראש השב״כ היוצא, על שירותו המסור שתרם רבות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל."
צפו בתיעוד מפגישת ראש הממשלה עם ראש השב"כ זיני.
0 תגובות