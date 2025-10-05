"יש הרבה עבודה" כבר לא במושב האחורי: נתניהו וראש השב"כ הטרי נפגשו | צפו לראשונה מאז נכנס באופן רשמי לתפקידו, נפגש היום ראש הממשלה נתניהו עם ראש השב"כ הנכנס האלוף דוד זיני | ראש הממשלה איחל לו הצלחה בתפקידו החדש והמאתגר | צפו (חדשות)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 18:39