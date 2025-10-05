כיכר השבת
"יש הרבה עבודה"

כבר לא במושב האחורי: נתניהו וראש השב"כ הטרי נפגשו | צפו 

לראשונה מאז נכנס באופן רשמי לתפקידו, נפגש היום ראש הממשלה נתניהו עם ראש השב"כ הנכנס האלוף דוד זיני | ראש הממשלה איחל לו הצלחה בתפקידו החדש והמאתגר | צפו (חדשות) 

(צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ)

לראשונה מאז נכנס באופן רשמי לתפקידו, נפגש היום (ראשון) עם ראש השב"כ הנכנס האלוף דוד זיני.

ראש הממשלה איחל לו הצלחה בתפקידו החדש והמאתגר.

בפגישה האישית אמר ראש הממשלה לזיני: ״יש הרבה עבודה, ואני מאחל לך הצלחה עצומה. הצלחתך - ביטחון המדינה״.

כזכור, מוקדם יותר היום בירך ראש הממשלה נתניהו את האלוף זיני לרגל כניסתו לתפקיד החדש:

"אני מברך את ראש השב״כ הנכנס אלוף (במיל') דוד זיני ומאחל לו הצלחה במשימה האדירה שעומדת בפניו.

תודה מיוחדת ל-ש', מ"מ ראש השב״כ היוצא, על שירותו המסור שתרם רבות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל."

צפו בתיעוד מפגישת ראש הממשלה עם ראש השב"כ זיני.

(צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ)
(צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ)
(צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ)
(צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ)

