שרת התחבורה מירי רגב יצאה היום (ראשון) למתקפה חריפה נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בתגובה לסרטון שהפיץ בנט ובו טענות על עליות מחירים בתחום התחבורה. במרכז המתקפה של רגב עומדת טענה לאי-אמינות של בנט, תוך שהיא מציגה את התנהלותו הפוליטית בעבר כהפרת הבטחות סדרתית.

רגב התייחסה ישירות לשתי הטענות המרכזיות שהעלה בנט בסרטונו. היא הכחישה מכל וכל כי צפויה התייקרות במחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית. "אין שום התייקרות בתחבורה הציבורית," הבהירה השרה.

בנוגע לטענתו של בנט על עליית מחירי הטיסות לחו"ל עקב הטלת "מס חדש" (מס פחמן), השיבה רגב כי המס האמור "ירד מחוק ההסדרים" ולכן לא יוטל.

לאחר הפרכת הטענות, עברה שרת התחבורה לתקוף את אמינותו של בנט באמצעות הצגת סתירות בין אמירותיו בעבר לבין מעשיו.

השרה הזכירה כיצד בנט הצהיר שלא יישב בממשלה עם מנסור עבאס, אך לבסוף ישב עמו. בנוסף, רגב ציטטה את בנט שאמר במפורש כי הוא "לא יהפוך את לפיד לראש ממשלה" משום שהוא איש ימין וזה נוגד את ערכיו, אך לבסוף לפיד כיהן כראש הממשלה במסגרת הרוטציה.

לבסוף, רגב התייחסה למספר המנדטים הנמוך שבעזרתו הפך בנט לראש ממשלה, וזאת בניגוד לאמירותיו הקודמות. היא הזכירה כי בעבר טען בנט ש"לא דמוקרטי" להיות ראש ממשלה עם עשרה מנדטים, אך הוא עצמו כיהן בתפקיד כאשר מפלגתו החזיקה בשישה מנדטים בלבד.