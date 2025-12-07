משטרת ישראל מודיעה היום (ראשון) כי בסוף השבוע ביצעה מבצע אכיפה מיוחד, שהתמקד בשיפורי רכב לא תקניים, עבירות בריונות בכביש, ועוד.

בסרטון שפרסמה המשטרה נראה שוטר התנועה בוחן את תגובתו של מנוע אופנוע שככל הנראה עבר שיפור לא תקני. יחד עם רכבים נוספים שנתפסו בפשיטה, האופנוע הוחרם.

במסגרת המאבק נגד עבירות מסכנות חיים, במהלך סוף השבוע התקיים מבצע ממוקד על כביש 22 ובאיזור הקריות. המבצע התמקד בעבירות בריונות בכביש.

לפי הודעת המשטורה, במבצע נרשמו לא פחות מ-211 דוחות תנועה, 15 כלי רכב הורדו מהכביש בגין ליקויי בטיחות, 3 רכבים נגררו לאחר שבעלי הרכבים נחשדו בעבירות תעבורה חמורות.

"משטרת ישראל תמשיך בפעילות נחושה נגד עבירות מסכנות חיים, במטרה למנוע תאונות דרכים, ותמצה את הדין עד תום עם נהגים ורוכבים שאינם נשמעים להנחיות השוטרים, מבצעים עבירות תנועה ומסכנים את כלל משתמשי הדרך", סיכמה המשטרה.