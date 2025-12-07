כיכר השבת
רעש חזק מהאגזוז

צפו: השוטר בדק את האופנוע ה'משופר' - כך זה נגמר | מבצע מיוחד בצפון

המשטרה הודיעה היום על מבצע אכיפה מיוחד שבוצע בקריות לצורך אכיפת עבירות של בריונות בכביש ושיפורי רכב בלתי חוקיים | המשטרה אף פרסמה סרטון בו נראה שוטר תנועה - רוכב בעצמו, מבצע בדיקה לאופנוע כלפיו עלה חשד שעבר שיפור לא חוקי (משטרה) 

1תגובות
(צילום: דוברות המשטרה)

משטרת ישראל מודיעה היום (ראשון) כי בסוף השבוע ביצעה מבצע אכיפה מיוחד, שהתמקד בשיפורי רכב לא תקניים, עבירות בריונות בכביש, ועוד.

בסרטון שפרסמה המשטרה נראה שוטר התנועה בוחן את תגובתו של מנוע אופנוע שככל הנראה עבר שיפור לא תקני. יחד עם רכבים נוספים שנתפסו בפשיטה, האופנוע הוחרם.

במסגרת המאבק נגד עבירות מסכנות חיים, במהלך סוף השבוע התקיים מבצע ממוקד על כביש 22 ובאיזור הקריות. המבצע התמקד בעבירות בריונות בכביש.

לפי הודעת המשטורה, במבצע נרשמו לא פחות מ-211 דוחות תנועה, 15 כלי רכב הורדו מהכביש בגין ליקויי בטיחות, 3 רכבים נגררו לאחר שבעלי הרכבים נחשדו בעבירות תעבורה חמורות.

"משטרת ישראל תמשיך בפעילות נחושה נגד עבירות מסכנות חיים, במטרה למנוע תאונות דרכים, ותמצה את הדין עד תום עם נהגים ורוכבים שאינם נשמעים להנחיות השוטרים, מבצעים עבירות תנועה ומסכנים את כלל משתמשי הדרך", סיכמה המשטרה.

(צילום: דוברות המשטרה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (23%)

לא (77%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
המשטרה כנירה לא שומע את האופנועים כל שבת בכביש 1 ובכביש 16 בכניסה/יציאה של ירושלים, משפתחו הכביש 16 כל שבת אותו דבר אותו רעש של אופנועים, והמשטרה עושה כלום
מישהו מהר נוף

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר