כיכר השבת
ניסיון נוסף לפרובוקציה בינלאומית

צה"ל השתלט על משט נוסף לעזה: עשרות פעילים נעצרו בדרכם לרצועה

חיל הים עצר הלילה שני כלי שיט שניסו לשבור את המצור הימי על רצועת עזה. על הסיפון היו כ־150 פעילים, שהועברו לנמל אשדוד. בישראל אומרים כי הפעילים "ניסו להצית עימות פוליטי נוסף במסווה של סיוע הומניטרי" (צבא, מדיני)

חיל הים משתלט על המשט לעזה (צילום: מהרשתות, צילום ההשתלטות בספינה)

כוחות חיל הים השתלטו הבוקר (רביעי) על שני כלי שיט זרים שניסו להתקרב אל חופי רצועת עזה. מדובר במשט נוסף שיצא מנמלי יוון וקפריסין בימים האחרונים, במטרה “לספק סיוע הומניטרי” – אך בישראל טוענים כי מאחורי היוזמה עומדים גורמים אנטי־ישראלים שמנסים שוב לשבור את המצור החוקי על הרצועה.

על פי הודעת משרד החוץ, לוחמי חיל הים עקבו אחר הסירות מרגע כניסתן למרחב הים התיכון של ישראל. לאחר שנמסרה התראה רשמית כי הן מתקרבות לשטח הנמצא תחת סגר ימי, ניתנה הוראה לעצור. כשזו לא נענתה – בוצעה השתלטות.

“מדובר בניסיון עקר נוסף לעורר פרובוקציה בינלאומית”, נמסר ממשרד החוץ. “המשט הועבר לנמל אשדוד, כל הנוסעים בריאים ושלמים, והם צפויים להיות מגורשים בקרוב”.

לפי מארגני המשט, על הסירות הועמסו תרופות, מזון וציוד רפואי בשווי מוערך של כ־110 אלף דולר. הם טענו כי “ישראל שיבשה את מערכות התקשורת והניווט של כלי השיט”, וכי “לישראל אין סמכות לפעול במים בינלאומיים”.

אתמול גורשו מישראל 131 פעילים מהמשט הקודם, שנעצר ביום הכיפורים. בין המגורשים – נכדו של נלסון מנדלה ופעילים ממדינות ערביות שונות. בישראל נותרו עוד שבעה פעילים בודדים, בהם ספרדייה החשודה כי תקפה סוהרת בכלא.

עימותים בגרמניה בין שוטרים למפגינים עבור תושבי עזה (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א)

במקביל, ממשיכה לעורר סערה השתתפותה של הפעילה השבדית גרטה טונברג. לאחר שחרורה, טענה כי עברה “התעללות פיזית ומילולית” במהלך מעצרה בישראל – אך סירבה למסור פרטים. “אני לא הסיפור כאן”, אמרה בנחיתתה בשטוקהולם.

דבריה של טונברג עוררו שוב את תשומת הלב של נשיא ארה”ב לשעבר דונלד טראמפ, שצייץ בעוקצנות כי עליה “לראות רופא בנוגע לבעיות שליטה בכעסים”. בתגובה, השיבה לו טונברג ברשתות: “אם לשפוט לפי ההיסטוריה שלך – נראה שגם אתה יכול להזדקק לעצה טובה בעניין הזה”.

לןוחמי חיל הים של צה"ל בקרבות מול כוח ימי של חמאס בתחילת המלחמה (צילום: צה"ל)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

