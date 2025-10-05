נעצרה על המשט בעזה, החלה בתהליך גירוש - ואז זה מה שקרה

אירוע חריג התרחש הערב (ראשון) כאשר פעילה פרו פלסטינית שנעצרה יחד עם חברי המשט לעזה, נעצרה לאחר שנשכה (!) סוהרת בכלא קציעות.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר, הפעילה הפרו פלסטינית מהמשט לעזה החלה בתהליך גירוש והייתה אמורה לעלות על טיסה מחר לפנות בוקר, אלא שהערב היא נעצרה בחשד שנשכה סוהרת בכלא קציעות. היא הועברה לחקירה ומחר תובא לבית המשפט.

דוברות שירות בתי הסוהר מסרה כי אחת הפעילות במשט "סומוד" לעזה, אזרחית ספרד, נשכה אשת סגל רפואה בבית הסוהר קציעות, לאחר שהחזירה אותה מבדיקה רפואית לקראת שחרורה מחר.

לפי שב"ס, אשת הסגל נפצעה קלות וטופלה מקומית, המשטרה הוזמנה למקום להמשך הטיפול בתוקפת. "אנו רואים בחומרה רבה כל אלימות כלפי כל סגל שירות בתי הסוהר וזו מטופלת על פי דין", נמסר.

מוקדם יותר היום 29 משתתפים נוספים במשט "סומוד" לעזה גורשו מישראל, בטיסת "אייר אירופה" למדריד. בהם 21 אזרחים ספרדים, ארבעה פורטוגלים וארבעה הולנדים.

משרד החוץ מסר: "29 פרובוקטורים נוספים ממשט חמאס-סומוד גורשו היום מישראל לספרד. ישראל מעוניינת לגרש את כל משתתפי הפרובוקציה הזו במהירות האפשרית, אך חלקם בחרו במכוון להאריך את תהליך הגירוש החוקי, והעדיפו להישאר בישראל.

כל הזכויות החוקיות של משתתפי תעלול יחסי הציבור הזה נשמרות במלואן. אל תאמינו לחדשות המזויפות שהם מפיצים".