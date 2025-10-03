גל הפגנות חריג סוחף את אירופה בעקבות השתלטות חיל הים על משט "סומוד" לעזה. עשרות אלפי מפגינים יצאו לרחובות ערים מרכזיות, חלקם בעימותים אלימים עם כוחות המשטרה, תוך קריאות נגד ישראל ודרישה "לשחרר את עזה".

במדריד נערכה צעדת ענק שבה אלפי מפגינים הניפו דגלי פלסטין וקראו "די לרצח העם בעזה". בשעות הערב פיזרו שוטרים את ההתקהלויות באמצעות ירי לאוויר ומכות באלות.

בברצלונה התקבצו אלפים בנמל העיר במחאה על עצירת הסירות, בעוד קבוצה אחרת חסמה כבישים והשחיתה חנויות רשת בינלאומיות. סרטונים מהעיר תיעדו מפגינים מנפצים חלונות ראווה ורושמים כתובות אנטי־ישראליות על קירות.

באיטליה המחאה קיבלה ממד נוסף: איגודי העובדים הגדולים הכריזו על שביתה כללית של 24 שעות, שגרמה לשיבושים קשים בתחבורה הציבורית, ברכבות, בטיסות ואף בבתי ספר ובמערכת הבריאות.

ברומא התכנסו כ־10,000 מפגינים סמוך לקולוסיאום, בעוד שמאות חסמו תחנות רכבת בפירנצה ובטורינו. במילאנו ובפיזה סטודנטים השתלטו על מבני אוניברסיטאות. בשדה התעופה בטורינו אף נרשמה חדירה למסלולי ההמראה.

ראש ממשלת איטליה, ג’ורג’יה מלוני, תקפה את המפגינים: "חסימת תחנות רכבת או שדות תעופה לא תועיל לפלסטינים, אלא רק תפגע באיטלקים".

במנצ'סטר, שעות ספורות אחרי פיגוע רצחני בבית כנסת שבו נרצחו שני מתפללים יהודים, התקיימה הפגנה פרו־פלסטינית גדולה. מאות יצאו לרחובות, קראו "חופש לעזה" וחסמו כבישים מרכזיים. אחד המפגינים אף אמר: "לא אכפת לנו איך הקהילה היהודית מרגישה, אנחנו כאן בשביל פלסטין".

גם בלונדון נרשמו עימותים מול המשטרה ליד הפרלמנט, שם ניסו מפגינים לפרוץ מחסומים.

בג'נבה השתתפו כ־3,000 מפגינים בהפגנה שהסתיימה בהתפרעויות. המשטרה השתמשה בגז מדמיע ובמכת"זיות לאחר שמפגינים השליכו חפצים וכתבו גרפיטי על מבנים ציבוריים. "זה לא קורה כל יום בשווייץ", אמרה דוברת המשטרה המקומית. הפגנות נוספות נרשמו גם בעיר ברן.

דיווחים על הפגנות פרו־פלסטיניות התקבלו גם מפריז, ברלין, דבלין, בואנוס איירס, מקסיקו סיטי, איסטנבול וקראצ'י. בטורקיה נפתחה חקירה על מעצר פעילי המשט, ובקולומביה הודיע הנשיא כי דיפלומטים ישראלים יגורשו.

במקביל למחאות, בישראל מתנהל מבצע לוגיסטי להחזרת מאות הפעילים שנתפסו על הספינות. חיל הים השתלט על כ־40 כלי שיט ועליהם כ־400 פעילים, בהם פעילים מטורקיה, איטליה, צרפת, יוון וארה"ב, ואף גרטה טונברג השבדית.

הפעילים הועברו למתקן בקציעות, ובימים הקרובים יחלו הליכי גירושם: מי שיחתום על יציאה מרצון יגורש מיידית, מי שלא – יישלח להליך משפטי. במקביל, המדינה מתכוונת להחרים את הספינות.

בישראל מעריכים כי אחת הסירות – "מרינט" – שעדיין שטה במרחב, תיעצר אם תנסה להתקרב לגבול. במשרד החוץ בירושלים הגדירו את המשט "פרובוקציה של חמאס-סומוד שלא הצליחה", והדגישו: "אף אחת מהסירות לא הצליחה לפרוץ את המצור הימי החוקי".