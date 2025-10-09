כיכר השבת
"והוא יהיה פרא אדם"

תיעוד מרצועת הטרור: האויב העזתי חוגג ומריע לגדודי עז א-דין אל קאסם

בעזה חוגגים מאז ליל אמש את ההודעה על ההגעה להסכם הפסקת אש, לאחר שנתיים של מלחמה | בתיעוד מעניין שמגיע מהרצועה, נראים צעירים עזתים חוגגים את ה"הישג" בעוד הם מריעים דווקא לחמאס והזרוע הצבאית של ארגון הטרור שהפכה את עזה לעיי חרבות (חדשות)  

העזתים חוגגים מאז הודעת טראמפ אתמול בלילה בשעה 1:51 על ההגעה להסכם הפסקת אש בין ישראל ל.

בעוד בישראל חוגגים את שמחת החיים בשחרור החטופים הצפוי, ב חגגו מסיבות מובנות את סיום המלחמה הקשה ביותר בתולדות הרצועה שהביאה לעשרות אלפי הרוגים.

אלא שבנוסף לחגיגות על תום תקופת הגיהינום שהמטירה ישראל, בתיעוד שמופץ ברשתות החברתיות נראים העזתים מריעים דווקא לחמאס, וליתר דיוק לגדודי עז א-דין אל קאסם, הזרוע הצבאית של חמאס.

בשלב זה עדיין לא ברור מה ייצא משיחות המשא ומתן העתידיות באשר לעתיד הרצועה, השליטה הצבאית והאזרחית בה, ובעיקר - האם חמאס אכן יפורז מנשקו.

בינתיים, בתיעוד המצורף בכל אופן, נראה כי העזתים מאמינים שחמאס ימשיך לשלוט ברצועה.

