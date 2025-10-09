העזתים חוגגים מאז הודעת טראמפ אתמול בלילה בשעה 1:51 על ההגעה להסכם הפסקת אש בין ישראל לחמאס.
בעוד בישראל חוגגים את שמחת החיים בשחרור החטופים הצפוי, בעזה חגגו מסיבות מובנות את סיום המלחמה הקשה ביותר בתולדות הרצועה שהביאה לעשרות אלפי הרוגים.
אלא שבנוסף לחגיגות על תום תקופת הגיהינום שהמטירה ישראל, בתיעוד שמופץ ברשתות החברתיות נראים העזתים מריעים דווקא לחמאס, וליתר דיוק לגדודי עז א-דין אל קאסם, הזרוע הצבאית של חמאס.
בשלב זה עדיין לא ברור מה ייצא משיחות המשא ומתן העתידיות באשר לעתיד הרצועה, השליטה הצבאית והאזרחית בה, ובעיקר - האם חמאס אכן יפורז מנשקו.
בינתיים, בתיעוד המצורף בכל אופן, נראה כי העזתים מאמינים שחמאס ימשיך לשלוט ברצועה.
0 תגובות