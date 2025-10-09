"והוא יהיה פרא אדם" תיעוד מרצועת הטרור: האויב העזתי חוגג ומריע לגדודי עז א-דין אל קאסם בעזה חוגגים מאז ליל אמש את ההודעה על ההגעה להסכם הפסקת אש, לאחר שנתיים של מלחמה | בתיעוד מעניין שמגיע מהרצועה, נראים צעירים עזתים חוגגים את ה"הישג" בעוד הם מריעים דווקא לחמאס והזרוע הצבאית של ארגון הטרור שהפכה את עזה לעיי חרבות (חדשות)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 13:44