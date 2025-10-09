שר החוץ גדעון סער הגיב היום (חמישי) בפוסט ארוך להסכם טראמפ לשחרור החטופים. שר החוץ אמר כי מדובר ב"ימים היסטוריים", והביע תקווה שההסכם יפתח אופקים מדיניים חדשים בפני ישראל.

הפוסט המלא:

"אלה רגעים היסטוריים לעם ישראל ולמדינת ישראל. ישראל גילתה עוצמות, נחישות ועמידות יוצאות דופן כאומה במשך שנתיים של מלחמה קשה במספר חזיתות.

הצלחנו לשקם את דימוי העוצמה של ישראל באזור ובעולם מהמקום הנמוך בו היה אחרי ה-7 באוקטובר. הישגי ישראל במערכה הקיומית שנכפתה עליה הם אדירים. ריסוק החיזבאללה בלבנון והחמאס בעזה והסרת טבעת החנק שביקשו לשים על ישראל. חיסול ראשי ארגוני הטרור - נסראללה, הניה, סינואר, דף ועוד. פגיעה קשה בתוכנית הגרעין האיראנית ותוכנית הטילים הבליסטיים שלה והסגתן לאחור. נפילת משטר אסאד, ששלט בסוריה בחסדי איראן וחיזבאללה, ושרת את האינטרסים שלהן. פגיעה בצבא הסורי וביכולותיו. פגיעות קשות ביותר בחות׳ים ובהנהגתם. תפיסת אזורי חיץ בגזרות השונות.

‏ישראל גם עמדה במבחן הערכי והמוסרי של המחויבות לשחרור חטופיה.

‏לכן, היום הזה הוא יום חג בתוך חג. ישראל קיימה מחוייבות זו בתנאים המורכבים ביותר שניתן להעלות על הדעת.

‏איני חושב שיש אומה אחרת כלשהי שהיתה עומדת כך במבחן דומה. מחויבות זו באה לידי ביטוי בחתירה המתמדת לשחרור החטופים וגם באופן ניהול המלחמה עצמה.

‏היום בישיבת הממשלה אזכה להצביע בפעם השלישית (אחרי נובמבר 2023 וינואר 2025) בעד מתווה לשחרור חטופים.

‏ אעשה זאת בגאווה, בלב שלם ובשמחה גדולה.

‏בלי להקל ראש במחירים הכרוכים בשחרור מחבלים מתועבים. השבת החטופים היתה כל העת במוקד העשייה המדינית. תמיד עמדתי לרשות משפחות החטופים בכל דבר וענין ובכל יום ושעה. ראיתי מקרוב את יסוריהן ואת סיבלן, שאין להן שיעור. אני מתרגש יחד איתן, כמו כל עם ישראל, לקראת המפגש הקרוב עם יקיריהן לו חיכו וייחלו שנתיים ימים.

‏תודה לצה״ל ולכוחות הביטחון שלנו. תודה למפקדים וללוחמים המופלאים שלנו, צאצאי המכבים. ללא עוז רוחם והקרבתם של חיילינו, בסדיר ובמילואים, לא היינו מגיעים ליום הזה.

‏אני מרכין ראש בפני המשפחות השכולות ששילמו את המחיר היקר והכבד מכל. אני מצדיע לבניכם ולבנותיכם שמסרו את הנפש. עם ישראל חב לכם חוב עצום וכבד.

‏אני גאה על החלטתי להצטרף לממשלה בתקופה הקשה בתולדות ישראל ולתרום למדינה כמיטב יכולתי. בכך מימשתי את אחריותי האישית ואחריותי הלאומית, כפי שאני תופס אותן. ב״ה זכיתי להיות שותף להחלטות היסטוריות חשובות, חלקן נועזות. אחריות היא לשאת בנטל הכבד של ההחלטות הקשות ושל המערכה הלאומית המשותפת שלנו. אחריות היא להאבק ללא הפסקה למען המדינה בשעותיה הקשות ביותר.

‏לא לגדף ולטנף מהטריבונה.

‏בפוליטיקה יש לראות אמצעי ולא מטרה. מי שסרב לשאת בנטל זה, קל וחומר מי שהעדיף להלחם בממשלה בזמן מלחמה באויב, לקה בשיקול דעתו והחמיץ את השעה ההסטורית.

‏אני מבקש לשבח את מנהיגותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במערכה הכבדה. ראש הממשלה עמד במבחנים קשים. מעטים המנהיגים בארץ ובעולם שעמדו במבחנים דומים או קרובים לכך. הוא גילה עמידות מול לחצים כבדים ביותר. הוא לא ויתר על יעדים שאפתניים ומהלכים נועזים. הוא ידע גם מתי נכון לנצור את האש בזירות השונות. הוא גילה דבקות בהשגת כל יעדי המלחמה. אני משוכנע שבראיה היסטורית טוב לישראל שבימי מערכה אלה - הוא זה שהוביל אותה.

‏הנשיא דונאלד טראמפ הוא ידיד ענק של ישראל. הוא גם מנהיג יוצא דופן ביכולתו לנצל וגם לייצר הזדמנויות היסטוריות. עם ישראל חייב לו הרבה על החלטותיו ומהלכיו כנשיא ארה״ב. תרומתו לשחרור החטופים בינואר והחודש - דרמטית. נקבל אותו כאן בכבוד ובאהבה הראויים לו.

‏אתגרי ישראל לא תמו. אנחנו חיים באזור קשוח שבו קיומנו מבוסס על כוחנו, כמו גם על הנכונות להלחם על קיומנו. ישראל לא ויתרה על אף אחד מיעדי המלחמה, כפי שקבע אותם הקבינט הביטחוני. כולם כלולים למעשה בתוכנית טראמפ. עוד נכונו לנו מבחנים. אמרנו כל העת שאנחנו מעדיפים להשיג אותם באמצעים מדיניים. לא ויתרנו על סיום שלטון החמאס בעזה, כמו גם על הסרת האיום הנשקף ממנה לישראל ולאזרחיה.

‏אני מקווה שבתקופה הקרובה יפתחו בפני ישראל אופקים מדיניים חדשים. יש לנו ענין בהרחבת מעגל השלום והנורמליזציה באזור. חשוב לציין, כי גם בשנתיים המאוד מאתגרות האחרונות אף לא אחת ממדינות ערב שחתמה על הסכמי שלום ונורמליזציה איתנו - לא התנתקה מהם. בשנה האחרונה, בה אני מוביל את משרד החוץ, נאבקתי בתנאים מאתגרים לשמר ולקדם מערכות יחסים עם מדינות העולם. בשלוש מדינות פתחנו שגרירויות חדשות תוך כדי שנה לא פשוטה זו. ניהלנו בתקופה האחרונה אינספור קרבות בלימה מדיניים. הם לא תמו. אני מתכוון לפעול בתקופה הקרובה לפרוץ דרכים חדשות במערכת הבינלאומית.

‏הרימו ראש בגאווה. ״נצח ישראל לא ישקר״.