במסגרת המשא ומתן שהושג אתמול בערב על הפסקת האש, נמשך הדיון סביב רשימת המחבלים הפלסטינים שעתידים להשתחרר.

גורם ישראלי המעורב במשא ומתן מסר ל-CNN כי "צוותים עובדים על רשימת המחבלים הפלסטינים שאמורים להשתחרר. בעיה זו טרם נפתרה".

הגורם הוסיף כי חמאס דורש את שחרורם של מחבלים שישראל טרם אישרה, מה שמוסיף מורכבות לשיחות.

ישראל אמרה כי לא תסכים לשחרר את ה'אסים', שמות כמו ברגותי ואחרים שנחשבים לסמלי טרור ומנהיגים.

המקור הישראלי ציין כי כל מחבל שיורשע ברצח לא ישוחרר לשטחים, אך טרם נקבע אם יועבר למדינה שלישית - ולאיזו. תנאים דומים הוחלו גם בשחרור האחרון של פלסטינים שהורשעו ברצח.

מוקדם יותר היום מסרה רשות בתי הסוהר בישראל כי טרם קיבלה רשימה עם שמותיהם ומספרי המחבלים והעצורים שעתידים להשתחרר, והמשא ומתן נמשך כדי לגבש הסכמה סופית.

בתוך כך, דובר ממשלת ישראל אומר לרויטרס כי תוך 24 שעות מכינוס הקבינט היום, הפסקת האש תיכנס לתוקפה, וכי מרוואן ברגותי לא ישוחרר. העסקה סוכמה הבוקר במצרים, הטיוטה האחרונה נחתמה הבוקר. לאחר שחרור החטופים - ישראל תחזיק בכ-53% משטחי הרצועה.