לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסמה הערב (חמישי), לקראת ישיבת הקבינט, תיעוד שבו נראה ראש הממשלה לצד תמונות 48 החטופים, החיים והחללים, הנמצאים בעזה ושצפויים לשוב, בעזרת השם, לישראל כבר בימים הקרובים.

מדובר בשלט גדול שנתלה בלשכת נתניהו, מטעם משרד ראש הממשלה, ובו כל תמונות החטופים ושמותיהם. בחלקו העליון של השלט נכתב "מחכים לשובם של כל החטופים ומחבקים את המשפחות".

הערב צפויים חברי הקבינט, ולאחר מכן חברי הממשלה, לאשר את השלב הראשון בעסקת החזרת החטופים וסיום המלחמה שנסגרה מול חמאס אמש.

לעסקה צפוי רוב בקבינט. שרי הליכוד צפויים לתמוך. מאידך נציגי הציונות הדתית ועוצמה יהודית, בהובלת השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, צפויים להצביע נגד העסקה.

יצוין כי בן גביר שומר על שתיקה מאז פורסם על סגירת העסקה מול חמאס. לפי דיווחים והערכות, הוא ושריו, כמו גם שרי הציונות הדתית, צפויים להצביע כאמור נגד העסקה בשל שחרור המחבלים שבה.

יחד עם זאת, עוצמה יהודית והציונות הדתית לא צפויות להפיל את הממשלה בשל העסקה. מבחינת נתניהו זה הדבר החשוב בעיקר בשלב הזה.